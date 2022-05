SPÖ Wien Landesparteitag (6): Wiener Vorstand mit großer Zustimmung gewählt

Wien (OTS/SPW) - Große Zustimmung von Seiten der Delegierten erhielt der Wiener Vorstand am heutigen Landesparteitag der SPÖ Wien.

„Am Ende eines sehr erfolgreichen Wiener Parteitags gehen wir gut aufgestellt in die Zukunft. Ich freue mich sehr, ein starkes Team an meiner Seite zu haben, dem ich zu hundert Prozent vertrauen kann“, zeigt sich Bürgermeister Dr. Michael Ludwig erfreut über das Wahlergebnis. Dank einer starken Wiener Sozialdemokratie bleibe Wien auch in Zukunft sozialste und lebenswerteste Millionenstadt. Während andere Parteien ihre Vorsitzenden am laufenden Band austauschten, stehe die SPÖ Wien für Stabilität und Geschlossenheit. Gemeinsam werde man in Wien auch in Zukunft den erfolgreichen Wiener Weg weitergehen.

Mit dem Wahlergebnis zufrieden zeigt sich auch SPÖ Wien-Landesparteisekretärin GRin Barbara Novak, BA: „Mit einem starken, geschlossenen Team hinter einem starken Vorsitzenden sind wir für die Herausforderungen der Zukunft bestens gerüstet. Mit voller Kraft voraus gilt all unsere Anstrengung dem Ziel, Wien für die Wiener*innen noch lebenswerter zu machen. In Wien halten wir zusammen!“, so Barbara Novak.

Neu in den Vorstand gewählt wurden Mag. Alexander Ackerl, Laura Apfelthaler, Marcus Arige, Mag.a Elke Hanel-Torsch, Prof. Rudolf Kaske, Korinna Schumann, Tamara Schulz und Rihab Toumi.

Der Bürgermeister und die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin dankten den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Mag.a Ruth Becher, Harald Troch, Fritz Strobl, Franz Prokop, Elisabeth Wu, Fiona Herzog und Katharina Weninger für ihre Arbeit.

Die Ergebnisse im Detail:

Wiener Vorstand

Vorsitzender: Dr. Michael Ludwig 94,4 %

Vorsitzender-Stv.in: Doris Bures 88,8 %

Vorsitzender-Stv.in: Kathrin Gaál 96,7 %

Vorsitzender-Stv.in: Marina Hanke, BA 97,6 %

Vorsitzender-Stv.: Ing. Christian Meidlinger 94,6 %

Vorsitzender-Stv.: Mag. Josef Taucher 88,1 %

Kassierin: Dr.in Claudia Laschan 97,1 %

Kassierin-Stellvertreter: Mag. Andreas Schieder 91,7 %

Schriftführer: Dr. Kurt Stürzenbecher 92,2 %

Schriftführer-Stv.in: Petra Bayr, MLS, MA 96,9 %

Beisitzer*innen:

Mag. Alexander Ackerl (JG-Wien) 90,4 %

Laura Apfelthaler (AKS Wien) 99,7 %

Marcus Arige 96,5 %

Mag. Jürgen Czernohorszky 97,9 %

Mag.a Elke Hanel-Torsch 97,6 %

Prof. Rudolf Kaske 96,2 %

Prof. Harry Kopietz (ARGE 60 plus) 95,1 %

Mag.a Andrea Kuntzl 96 %

Gabriele Mörk 99 %

Christian Oxonitsch 97 %

Rihab Toumi (SJ-Wien) 98,5 %

Dr. Gerhard Schmid 95,3 %

Tamara Schulz (VSSTÖ Wien) 98,6 %

Korinna Schumann 98,9 %

Ernst Woller (Wr. Bildung) 90,1 %

875 der 881 anwesenden Delegierten gaben ihre Stimme ab. Alle Stimmen waren gültig. (Forts.) cs



