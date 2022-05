„IM ZENTRUM“: Notfall Gas – Österreich unter Druck

Am 29. Mai um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Ungewissheit über die Versorgung Österreichs mit russischem Gas hält weiter an. Ein Lieferstopp bleibt ein mögliches Szenario, gleichzeitig geht in der EU die Debatte über ein Embargo weiter. Die Regierung will die Abhängigkeit von russischem Gas bis 2027 beenden. Doch die Industrie vermisst einen detaillierten Krisenplan, wenn es jetzt zu einem Gaslieferstopp kommt. Wie kann die notwendige Energieversorgung von privaten Haushalten und von Unternehmen kurzfristig gewährleistet werden? Welche Alternativen gibt es, um die Abhängigkeit von russischem Gas langfristig zu beenden? Muss der Klimaschutz Abstriche machen zugunsten einer gesicherten Energieversorgung?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 29. Mai 2022, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Stefan Kaineder

stv. Bundessprecher und Landesrat OÖ, Die Grünen

Georg Knill

Präsident Industriellenvereinigung

Carola Millgramm

Leiterin der Gasabteilung E-Control Austria

Gerhard Roiss

ehem. Generaldirektor OMV

Katharina Rogenhofer

Sprecherin Klimavolksbegehren

