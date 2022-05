Sachslehner: „Zwei Organisationen unter einem Türschild sind bei der SPÖ keine Ausnahme“

SPÖ soll vor eigener Türe kehren und intransparente Vorgangsweise beenden

Wien (OTS) - „Zwei Organisationen unter einem Türschild unterzubringen, ist bei der SPÖ keine Ausnahme. Solche intransparenten Vereinskonstruktionen verdeutlichen, dass der SPÖ jedes Bewusstsein für Abgrenzung und Transparenz fehlt. So haben – um nur zwei Beispiele zu nennen – der SPÖ-Pensionistenverband und die ‚ARGE Sechzig Plus‘ dieselbe Adresse wie auch die SPÖ-‚Arbeiterfischer-Vereine‘ und der ‚Verband der Österreichischen Arbeiter-Fischerei-Vereine‘. Angesichts ihrer eigenen Intransparenz sollte die SPÖ vor der eigenen Türe kehren und diese dubiose Vorgangsweise beenden - anstatt vollkommen ungerechtfertigte Attacken gegen die Volkspartei zu reiten. Der Seniorenbund in Oberösterreich, der zurzeit von der SPÖ mutwillig in ein schlechtes Licht gerückt wird, ist strikt von der ÖVP-Teilorganisation getrennt, serviciert als einer der größten Sozialvereine in Oberösterreich 75.000 Mitglieder und wurde vom Sozialministerium sogar schriftlich ersucht, Unterstützung aus dem NPO-Fonds zu beantragen.“

