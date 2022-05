Erleichterung: 38 Postbus-Lenker:innen dürfen WC-Anlagen der Wiener Linien wieder mitbenutzen

Postbus-Betriebsrat konnte mit Aufschrei ums stille Örtchen Einigung erzielen

Wien (OTS) - Die Postbus-Lenker:innen, die für die Wiener Linien auf den Linien 68A und 68B im Einsatz sind, dürfen die WC-Anlagen der Wiener Linien am Reumannplatz künftig wieder mitbenutzen. „Der Aufschrei ums stille Örtchen hat sich ausgezahlt. Ich möchte mich bei allen bedanken, die uns im Hintergrund dabei unterstützt haben, dieses Problem zu lösen“, freut sich Robert Wurm, Zentralbetriebsratsvorsitzender der Österreichischen Postbus AG.

Hintergrund des WC-Streits war die einseitige Kündigung einer diesbezüglichen Vereinbarung zwischen den Wiener Linien und der Österreichischen Postbus AG durch die Wiener Linien, woraufhin die Postbus-Lenker:innen die Sozialräume und Toiletten des Auftraggebers nicht mehr nutzen durften. Nun haben sich die beiden Unternehmen auf eine neue Vereinbarung geeinigt.

„Es ist für mich unverständlich, dass so ein Thema nicht mit ein paar Telefonaten gelöst werden konnte. Wir sind alle sehr erleichtert, dass unsere Lenkerinnen und Lenker ihre Notdurft künftig wieder ohne Not verrichten dürfen“, so Wurm.

