Spritpreise in Österreich bald am höchsten

SWV Pokorny warnt vor Teuerungsspirale und fordert Senkung der Energie-Steuern

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung sieht tatenlos zu und kassiert auch noch emsig Steuern ein: Österreich wird dadurch den teuersten Sprit im Sommer haben“, kritisiert SWV Vizepräsidentin und Spartenobfrau für Transport und Verkehr, Katarina Pokorny. Durch den russischen Angriff gegen die Ukraine werden die Sprit- und Energiepreise am Markt in die Höhe getrieben. Eine zusätzliche Preiserhöhung beim Sprit erwarten die Transporteure durch die ab Juli geltende CO2 Steuer.

„Die hohen Spritpreise kurbeln die Teuerungsspirale massiv an. Leidtragende sind die arbeitenden Menschen in Österreich, für die die Finanzierung von Miete und Wocheneinkauf immer schwieriger wird. Die Bundesregierung muss sofort handeln, um das Schlimmste zu verhindern. Es reicht ein Blick in die Nachbarländer: Dort werden überall Preisreduktionen umgesetzt“, appelliert Pokorny. Die SWV Vizepräsidentin fordert bereits seit März eine Senkung der MöSt und die Aussetzung der CO2 Steuer bis sich die Preissituation entspannt. Deutschland erreicht mit der Energiepreissenkung eine Preisreduktion bei Benzin um 30 Cent pro Liter – und auch in Slowenien, Ungarn und Italien werden Maßnahmen zur Preisreduktion getroffen.

Die österreichische Bundesregierung kassiert durch die Preiserhöhungen ein großes Plus an Steuern ein. Alle Vorschläge zur Preisreduktion für die Menschen im Land werden allerdings abgeblockt. Diese Steuereinnahmen zahlt die Bundesregierung den vielen EPU, KMU, Arbeiter:innen und Angestellten also nicht zurück. „Die einzigen, die bei ÖVP und Grünen mit Unterstützung rechnen können, sind die ohnehin finanzstarken Großkonzerne, die in der Corona Pandemie sogar überfördert wurden“, stellt Pokorny fest.

„Die Wirtschaft fordert quer durch die Branchen ein Stopp für die Preiserhöhungen. Der Finanzminister ist jetzt aufgefordert Augen und Ohren aufzumachen und endlich im Sinne des Landes zu handeln“, schließt die SWV Vizepräsidentin ab.

