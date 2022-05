Flimmit im Juni: Liebe, Lachen, Lust aufs Reisen

Außerdem: Simpl-Revue „Krone der Erschöpfung“ als exklusive Vorpremiere, Best-of Harald Sicheritz, 40 Jahre „Die Supernasen“, Filmschwerpunkt für Fernweh u. v. m.

Wien (OTS) - Flimmit (www.flimmit.at) hat auch im Juni wieder ein volles Paket geschnürt unter dem Motto „Liebe, Lachen & Lust aufs Reisen“. Auf dem Programm steht neben der Vorpremiere von Michael Niavaranis neuer Simpl-Revue „Die Krone der Erschöpfung“ auch kultige Unterhaltung zum Binge-Watchen, darunter alle „Supernasen“-Filme mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger sowie ein Harald-Sicheritz-Best-of. Vorfreude auf den nächsten Sommerurlaub bringen neue „Universum“-Folgen und die Reportage-Reihe „Trauminseln – mit dem Rad auf …“. Außerdem sorgen Filme wie „Zweisitzrakete“ mit Manuel Rubey und „Love Machine“ mit Thomas Stipsits für Herzklopfen auf Flimmit.

Lachmuskeltraining mit Simpl-Revue, „Die Supernasen“ und Sicheritz-Schwerpunkt

„Wir müssen uns endlich erholen“ lautet das Motto von Michael Niavaranis neuer Simpl-Revue „Krone der Erschöpfung“, die ab 10. Juni als exklusive Vorpremiere auf Flimmit zu sehen ist. Auf höchst unterhaltsame Weise werden dabei die Lockdowns resümiert und scharfzüngig das politische Geschehen in Österreich kommentiert – von Pressekonferenzen und ZIB-Sondersendungen über Ellbogen-Grüßen bis hin zu Homeschooling und Homeoffice.

Flotte Sprüche und witzige Wortkreationen finden sich auch in den „Supernasen“-Kultfilmen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger wieder, die am 17. Juni 40-jähriges Jubiläum feiern. Auf Flimmit sind die beiden Publikumslieblinge schon jetzt in allen vier Teilen („Piratensender Powerplay“, „Die Supernasen“, „Zwei Nasen tanken Super“, „Die Einsteiger“) zu sehen und sorgen mit trockenen Sprüchen und Slaptstick für Lachmuskeltraining.

Beste Unterhaltung garantieren außerdem Filme von Harald Sicheritz, der am 25. Juni Geburtstag feiert. Flimmit bietet ein umfangreiches Sicheritz-Paket und gratuliert dem mehrfach ausgezeichneten Regisseur und Drehbuchautor mit einer Kollektion seiner Meisterwerke. Auf dem Programm stehen neben legendären Komödien wie „Hinterholz 8“, „Muttertag“ oder „Poppitz“ auch die Serienhits „MA 2412“, „Vorstadtweiber“ und „11er Haus“.

Und weil auf Flimmit nicht nur der Schmäh, sondern auch die Liebe großgeschrieben wird, stehen im Juni romantische Filme im Mittelpunkt – Herzklopfen und Frühlingsgefühle garantiert. „Streamen und verlieben“ heißt es da mit Produktionen wie „Zweisitzrakete“ (mit Manuel Rubey, Alissa Jung und Simon Schwarz), „Love Machine“ (mit Thomas Stipsits) und „Die Blumen von gestern“ (mit Lars Eidinger und Adèle Haenel).

Flimmit macht Lust aufs Reisen

Flimmit startet den Sommer-Countdown für Meer, Wärme und Erholung fernab von zu Hause. Lust aufs Reisen machen dabei ab 23. Juni neue Ausgaben der „Universum“-Reihe, darunter „Wildes Istanbul“ und „Kuba – Die wilde Revolution“. Wen es nicht ganz so weit weg zieht, begibt sich in „Die wunderbare Welt des Weingartens“ auf ein Abenteuer in die eindrucksvollen Weinberge Österreichs, Deutschlands und Frankreichs.

Sehnsuchtsorte lassen sich aber auch mit dem Fahrrad gut erkunden – und zwar vom hohen Norden bis in die südlichste Mittlermeerregion. In der Reportage-Reihe „Trauminseln – mit dem Rad auf …“ (ab 30. Juni auf Flimmit) geht es mit dem Gravelbike kreuz und quer durch die Natur- und Kultursehenswürdigkeiten auf Korsika, Kreta, Sardinien, Irland und Island.

Mit „Die letzte Party deines Lebens“ liefert Flimmit ab 23. Juni schließlich noch den passenden Sommer-Auftaktfilm für alle Maturantinnen und Maturanten. Dabei wird eine Maturareise nach Kroatien für ein paar Schülerinnen und Schüler zum Horrortrip. Unter der Regie von Dominik Hartl spielen u. a. Elisabeth Wabitsch, Michael Ostrowski, Edita Malovčić und Antonia Moretti.

Weitere Highlights im Juni

Welche Spuren der Schriftsteller Thomas Bernhard in seiner Heimatgemeinde Ohlsdorf bei Gmunden hinterlassen hat, zeigt die Doku „Der Bauer zu Nathal – Kein Film über Thomas Bernhard“ ab 6. Juni auf Flimmit. Von der Bürgermeisterin von Ohlsdorf bis hin zu Tarek Leitner wird die Person Bernhards kommentiert, Nicholas Ofczarek fungiert begleitend als Vorleser der Bernhard’schen Texte.

Neue Fälle für die „Soko Donau“ gibt es ab 15. Juni auf Flimmit. In Staffel 16 taucht das bewährte Team rund um Andreas Kiendl, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch u. a. in das Cybergrooming ein und wird in ein Nobelhotel im idyllischen Bad Ischl zu einem geheimnisvollen Tatort gerufen.

