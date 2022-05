Welt-MS-Tag am 30.Mai weist auf Erfolge in Österreich und dringend notwendige Unterstützung hin

Die Österreichische Multiple Sklerose Gesellschaft ÖMSG begeht mit dem Livestream #vollimleben ihr 60-jähriges Bestehen. Die ORF Sendung „Thema“ informiert darüber um 21:10 in ORF 2.

Wien (OTS) - Ziel am Welt-MS-Tag ist die Bewusstseinsstärkung für eine bessere Zukunft von Menschen mit MS und ihren Angehörigen.

In der internationalen MS Connections-Kampagne geht es um den Aufbau von Community-Verbindungen und Verbindungen zu medizinischem Fachpersonal.

Die Österreichische MS-Gesellschaft schließt sich den zahlreichen Aktionen der MS International Federation (MSIF) an. Diese setzt sich weltweit für mehr als 2,8 Millionen an Multipler Sklerose (MS) erkrankten Menschen ein.

Der Dachverband ÖMSG der unabhängig tätigen Landesgesellschaften verfolgt die Schaffung von Awareness durch Öffentlichkeitsarbeit, die Förderung der Aktivitäten von Landesgesellschaften und Selbsthilfegruppen sowie Fortbildung der in Landesgesellschaften und Selbsthilfegruppen tätigen Personen. In Österreich sind rund 14.000 Menschen an MS erkrankt.

Mit der Kampagne #vollimleben macht die ÖMSG zum 60jährigen Jubiläum auf die Herausforderungen des Lebens mit MS und den damit verbundenen Tätigkeiten der MS-Gesellschaften aufmerksam.

Service anlässlich Welt-MS-Tag 2022

Livestream am 30.Mai, 17:00-19:00 – kostenlose Teilnahme

Expertinnen aus Medizin und Pflege informieren zu frauenspezifischen Aspekten von MS und Young Carers, Kindern von an MS erkrankten Eltern.

Im Anschluss Kurzfilm „Am Grat“ von Tobias Resch und Matteo Sanders, Premiere bei Diagonale 2022

ORF Thema am 30. Mai, 21:10, ORF 2

60 Jahre MS Gesellschaft und internationaler Welt-MS-Tag, MS und Vitamin D

