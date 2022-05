Berufserkundungswoche am Bundesgymnasium Babenbergerring

Seit 2004 ist die Berufserkundungswoche "Babenbergerring goes Business" fixer Bestandteil des Unterrichts der 7. Klassen am Bundesgymnasium Babenbergerring Wiener Neustadt.

Wiener Neustadt (OTS) - Während dieser Woche sollen durch Gespräche und Betriebsführungen, aber auch durch aktive Mitarbeit möglichst viele Informationen über die einzelnen Unternehmen gesammelt werden. So setzen sich die Jugendlichen schon sehr früh mit der Frage nach ihrer späteren Ausbildung und Berufsentscheidung auseinander.

In der Woche vom 16. - 20. Mai 2022 wurden die 7. Klassen vom Unterricht freigestellt, um individuelle Erfahrungen in den unterschiedlichsten Betrieben ihrer Wahl zu sammeln. Die Praxisplätze wurden sowohl über persönliche Kontakte als auch durch Bewerbungen gefunden. Die Schülerinnen und Schüler bereiteten sich im Rahmen des Geographie-Unterrichts auf dieses Projekt vor. Ein eintägiger Workshop zum Thema "Bewerbung" fand ebenso im Vorfeld statt.

Die Jugendlichen schnupperten dabei unter anderem in so unterschiedliche Branchen wie die Medizin, die Rechtsprechung, die (Elementar-)Pädagogik, die Gemeindepolitik, ins Bank- und Versicherungswesen sowie die Rechts- und Steuerberatung hinein, kamen auch mit Firmen des Fahrzeug- und Flugzeugbaus in Kontakt oder versuchten sich kreativ beim Graphic Design. Eine Schülerin reiste für ihre Berufserkundungswoche sogar nach Amsterdam.

