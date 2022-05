HONOR ENTHÜLLT DIE TECHNOLOGIE HINTER DEN KULISSEN DER NEUEN HONOR MAGIC4 PRO PRODUKTIONSLINIE

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Einzigartige Synergie zwischen F&E und Produktionskapazitäten

Die globale Technologiemarke HONOR enthüllte heute die firmeneigene Technologie hinter der Herstellung des HONOR Magic4 Pro, dem neuesten Flaggschiff-Smartphone der Marke, das exklusiv im HONOR Intelligent Manufacturing Industrial Park hergestellt wird. Das Flaggschiff-Smartphone ist ein Beispiel für das Engagement der Marke, bahnbrechende Innovationen zu liefern, und ist ein Beweis für die Fähigkeit von HONOR, hochwertige Premium-Produkte in großem Maßstab herzustellen. Das HONOR Magic4 Pro wird ab diesem Monat in ausgewählten internationalen Märkten erhältlich sein.

„Die Eröffnung des HONOR Intelligent Manufacturing Industrial Park im vergangenen Jahr war ein bedeutender Meilenstein für unseren Erfolg bei der Integration unserer Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in unsere Fertigungsprozesse. Die Konsolidierung ermöglicht es uns, unser Fachwissen in beiden Bereichen besser zu nutzen", sagte George Zhao, CEO von HONOR Device Co, Ltd. „Neben der Stärkung unserer Produktionskapazitäten beherbergt die intelligente Produktionsstätte erstklassige Produktions-, Test- und Qualitätskontrollanlagen, die sicherstellen, dass unsere Premiumprodukte die hohen Erwartungen unserer Kunden erfüllen."

Nahtlose Integration zwischen F&E und Produktion

Der im September 2021 in Betrieb genommene HONOR Intelligent Manufacturing Industrial Park ist die erste selbstfinanzierte Fabrik der Marke. Ausgestattet mit hochmodernen Fertigungs- und Testeinrichtungen, die jeden Aspekt der Smartphone-Herstellung unterstützen, ist der Park ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung für die Premium-Angebote der Marke. Da 20 Prozent der Mitarbeiter im Park in der Forschung und Entwicklung tätig sind, bindet HONOR seine Forschungs- und Entwicklungsressourcen in die Kernkompetenzen des Parks ein, wodurch die Synergie zwischen beiden maximiert wird und die Fertigungstechnologie mit der Innovation Schritt halten kann.

Kundenspezifische Produktionslinie für HONOR Magic4 Pro Innovationen

Das HONOR Magic4 Pro, das ab diesem Monat in ausgewählten internationalen Märkten erhältlich ist, verfügt über AI Privacy Call, eine Funktion, die Geräuschverluste bei Telefongesprächen massiv minimiert; Ultra-Fusion Computational Photography, eine Kameralösung, die es dem Nutzer ermöglicht, die Vorteile der mehreren rückseitigen Kameras des Smartphones voll auszuschöpfen; und das Quad-Curved LTPO Display, ein atemberaubendes Display, das ein beeindruckendes Seherlebnis bietet. Jedes dieser Merkmale stellt eine Reihe einzigartiger Herausforderungen für die Herstellung dar, deren Lösungen nur durch die Synergie von HONORs F&E und Herstellung möglich sind.

Mit jeder Generation von Smartphones haben die Hersteller den Empfänger immer weiter nach oben verlagert, um eine größere Anzeigefläche zu erreichen. Je näher der Empfänger jedoch an der Kante platziert wird, desto deutlicher sind die Geräuschverluste bei Telefongesprächen, was zu Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre führt.

Um dieses Problem zu lösen, hat HONOR über 100 technologische Herausforderungen identifiziert und gelöst und AI Privacy Call entwickelt. Diese innovative Funktion nutzt die branchenweit erste Intelligent Dual Sound-Emitting Unit, die eine Knochenleitungskomponente aus piezoelektrischer Keramik enthält, die direkt am Display angebracht ist. Aufgrund der Beschaffenheit von Glas erfordert der Montageprozess äußerste Präzision - schon kleine Fertigungsabweichungen führen zu dauerhaften Schäden an der Platte. Hand in Hand arbeitend, konnten die Forschungs- und Entwicklungsteams und die Fertigungsteams die Herausforderung innerhalb von drei Monaten meistern. Die konzertierten Bemühungen führten zur Entwicklung der automatisierten Hochpräzisions-Montageanlage, die mit Hilfe von Computer Vision und optimierten Algorithmen eine Genauigkeit von 0,01 mm und eine Ausbeute von 99,99 Prozent erreicht, was dazu beiträgt, dass HONOR die Nachfrage der Verbraucher nach dem HONOR Magic4 Pro erfüllen kann.

Das HONOR Magic4 Pro ist außerdem mit einer leistungsstarken Dreifach-Kamera-Kombination ausgestattet, die Ultra-Fusion Computational Photography unterstützt. Die Komplexität der Lösung für das neue Flaggschiff-Smartphone erforderte die doppelte Ausrüstung für die Kamerakalibrierung im Vergleich zum Vorgängermodell. Dank verbesserter Kalibrierungs- und Testverfahren liefert das Triple-Kamera-System in Kombination mit KI-Algorithmen detailreichere Bilder mit authentischeren Farben über den gesamten unterstützten Brennweitenbereich.

Auch beim Quad-Curved LTPO Display des HONOR Magic4 Pro werden fortschrittliche Montageverfahren eingesetzt. Durch den Einsatz eines hochmodernen Systems aus sechsachsigen Roboterarmen, Hochpräzisionskameras und von HONOR entwickelten Computer-Vision-Algorithmen arbeitet die Montageanlage mit einer Genauigkeit von ±0,075 mm und gibt Produkte mit einer geringen Fertigungstoleranz von nur 0,1 mm aus, was ein weiterer Beweis für die überlegenen Fertigungsfähigkeiten von HONOR ist.

Der Park ist außerdem mit branchenführenden Labors ausgestattet, darunter ein Zuverlässigkeitslabor, ein Regulierungslabor und ein Umweltschutzlabor, mit denen HONOR über 200 Zuverlässigkeitstests für das HONOR Magic4 Pro durchführt, um seine erstklassige Qualität zu gewährleisten. Das HONOR Magic4 Pro wurde beispielsweise auf einen SAR-Wert (Specific Absorption Rate) getestet, der die Strahlungsemission von Smartphones misst und 56 Prozent unter dem strengsten Industriestandard liegt.

Drei Säulen der Fertigungsexzellenz

Automatisierung, Digitalisierung und intelligente Technologie sind die Eckpfeiler, auf denen die Kernkompetenzen des Parks beruhen. Der Park arbeitet mit einem Automatisierungsgrad von 75 Prozent, wodurch das Risiko menschlicher Fehler minimiert wird. Darüber hinaus werden mehr als 40 % der automatisierten Produktionsanlagen im eigenen Haus entwickelt, was ein weiterer Beweis für die enge Integration von F&E- und Produktionskapazitäten im Park ist.

Alle wichtigen Geräte in der Produktionsanlage sind mit digitalen Kontrollsystemen ausgestattet, die es HONOR ermöglichen, die gesamte Produktionslinie besser zu steuern und die Effizienz sowie die Produktqualität zu verbessern.

Das HONOR Magic4 Pro wird ausschließlich im Park hergestellt und repräsentiert das Beste der HONOR Fertigungskapazitäten, die internationale Verbraucher bald aus erster Hand erleben können, wenn das Flaggschiff-Smartphone ab diesem Monat in ausgewählten Märkten erhältlich ist.

Informationen zu HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine weltweite, symbolträchtige Technologiemarke zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem klaren Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen rund um den Globus befähigen, über sich hinauszuwachsen und ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen. HONOR bietet eine Reihe von hochwertigen Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für jedes Budget. Das Portfolio an innovativen, hochwertigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.

