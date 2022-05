FPÖ – Schnedlitz zu ÖVP-Seniorenbundskandal: „Hauptsache die Taschen sind voll!“

Wieder wird von ÖVP und Grünen Steuergeld missbraucht

Wien (OTS) - „Während Unternehmer und Privatpersonen unter den unsäglichen Coronamaßnahmen leiden und ein Konkurs dem anderen folgt, stopft sich die ÖVP tagtäglich mit Steuergeld die Taschen voll – und das mit Unterstützung ihrer grünen Steigbügelhalter.“ So kommentierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz die neuerlichen Vorwürfe gegen den ÖVP-Seniorenbund, wonach dieser zwei Millionen Euro an Corona-Hilfen kassiert haben soll.

„Entweder ist die ÖVP dermaßen pleite, dass sie sich auf allen nur erdenklichen Wegen Geld beschaffen muss, oder sie kann den Hals einfach nicht voll genug bekommen. Diese Partei mit ihren Proponenten kratzt bereits am Mafiaparagraphen und sollte dementsprechend untersucht werden, da wird ein Untersuchungsausschuss nicht mehr reichen“, so Schnedlitz.

Interessant sei in diesem Zusammenhang auch der Rolle der Grünen mit Ihrem Parteivorsitzenden Kogler. Denn diese dürften dem schwarz-türkisen Unwesen nicht nur die Stange halten, sondern auch Beihilfe leisten. „Nicht umsonst kommen die zwei Millionen Steuergeld, die hier offensichtlich missbraucht wurden, aus der Kassa des Herrn Kogler. Zu hinterfragen ist nun, wohin denn überall und wieviel Geld in die Kanäle der ÖVP geflossen ist. Das gesponnene Netz, um Gelder zu verteilen ist ja mittlerweile fast undurchschaubar. Von der COFAG bis zur Wirtschaftskammer und den grünen Ministerien reicht die Liste an vom Finanzamt ausgelagerten Auszahlungsstellen. Da wird man nicht nur den Rechnungshof sondern auch noch die Gerichte beschäftigen müssen“, betonte Schnedlitz, der weitere Schritte gegen den schwarz-grünen Sumpf ankündigte.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at