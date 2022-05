JUNOS nach NPO Causa OÖ zu anderen Jugendorganisationen: „Jetzt muss alles offengelegt werden!”

Anna Stürgkh: „Die einzigen, die durch Corona keine finanziellen Einbußen hatten, waren die politischen Parteien. Und trotzdem hat die JVP mit beiden Händen zugegriffen!”

Wien (OTS) - Mit einem dringenden Ruf nach Aufklärung richtet sich die JUNOS Bundesvorsitzende Anna Stürgkh an alle anderen politischen Jugendorganisationen: „Obwohl die politischen Jugendorganisationen finanziell abgesichert sind, haben sich JVP und RFJ in Oberösterreich mit beiden Händen im NPO-Unterstützungsfonds bedient! Sind auch in anderen Bundesländern Gelder geflossen? Haben auch andere Jugendorganisationen aus diesem Topf Geld erhalten?”



JUNOS haben als einzige Jugendorganisation eine komplette Finanztransparenz, die auf ihrer Website einzusehen ist (https://junos.at/transparenzseite/). Die anderen Jugendorganisationen müssen hier nachziehen und jetzt sämtliche Ein- und Ausgaben offenlegen.

„Falls auch andere Organisationen Sonderförderungen erhalten haben, erwarten wir uns, dass diese von selber offengelegt werden und es nicht eine weitere parlamentarische Anfrage braucht!”, so Stürgkh abschließend.

