„Wild Republic“: Mini-Serie mit Verena Altenberger und Gerhard Liebmann am 30. Mai und 2. Juni jeweils ab 20.15 Uhr in ORF 1

Verena Altenberger begleitet als Sozialarbeiterin eine Gruppe von Jugendlichen im Rahmen des Resozialisierungsprogramms in die Berge – doch was Gemeinschaftssinn, Solidarität und Rücksichtnahme fördern soll, wird zum Kampf gegen Naturgewalten und gegeneinander. Als ein Betreuer tot aufgefunden wird und nicht klar ist, ob es sich um einen Unfall oder Mord handelt, ist sich jeder und jede selbst der/die Nächste! In acht jeweils 45-minütigen Folgen, die der ORF als Eventprogrammierung am Montag, dem 30. Mai 2022, bzw. Donnerstag, dem 2. Juni, ab 20.15 Uhr zeigt, spielen neben Verena Altenberger Franz Hartwig, Ulrich Tukur, Katia Fellin und Gerhard Liebmann. Die Jugendlichen werden von Emma Drogunova, Merlin Rose, Maria Dragus, Béla Gabor Lenz, Rouven Israel, Aaron Altaras, Camille Dombrowski, Luna Jordan und Anand Batbileg dargestellt.

„Wild Republic“ wurde von Februar bis Juli 2020 in Köln und Umgebung sowie in Bayern und in den Südtiroler Alpen auf über 2.100 Metern gedreht. Regie führten Markus Goller („Friendship“, „25 km/h“) und Lennart Ruff. Die Drehbücher wurden von den Autoren Arne Nolting, Jan Martin Scharf und Klaus Wolfertstetter in Zusammenarbeit mit MagentaTV und öffentlich-rechtlichen Partnern entwickelt.

„Kim“: (30. Mai, 20.15 Uhr, ORF 1)

Ein achtwöchiger Campingtrip in den Südtiroler Alpen soll jugendlichen Straftätern und Straftäterinnen den Start in ein neues Leben ermöglichen. Besonders die unnahbare Kim (Emma Drogunova) will ihre Vergangenheit hinter sich lassen. Schon bald treten erste Konflikte auf und Sozialpädagogin Rebecca (Verena Altenberger) hat alle Mühe, ihre Schützlinge unter Kontrolle zu halten. Als ein Mitglied des Betreuerteams ermordet im Wald aufgefunden wird, eskaliert die Situation und die Jugendlichen ergreifen panikartig die Flucht. Plötzlich stehen sie allein den Naturgewalten gegenüber und müssen ums Überleben kämpfen.

„Ron“: (30. Mai, 21.05 Uhr, ORF 1)

Aus Angst vor der Polizei sind die Jugendlichen, geplagt von Hunger und Kälte, weiterhin auf der Flucht und begeben sich immer tiefer in die Wildnis. Ron (Merlin Rose) übernimmt die Führung der Gruppe, die Rebecca als Geisel festhält. Rebeccas Freund, Lars Sellien (Franz Hartwig), macht sich indessen auf die Suche nach seiner verschollenen Freundin und findet die Leiche von Bergführer Baumi (Roland Silbernagl).

„Marvin und Jessica“: (30. Mai, 22.00 Uhr, ORF 1)

Die Jugendlichen stellen fest, dass sie nur als Gemeinschaft in der Wildnis überleben können. Sie entdecken eine Höhle, in der sie Schutz vor Wind und Wetter finden und können zum ersten Mal seit der Flucht aufatmen. Gemeinsam beschließen sie, Rebecca laufen zu lassen. Das neu gewonnene Vertrauen innerhalb der Gruppe wird von einem Übergriff auf Jessica (Camille Dombrowsky) erschüttert. Inzwischen ist die Polizei mit Hubschrauber und Wärmekameras im Einsatz, um die Jugendlichen zu finden.

„Justin“: (30. Mai, 22.55 Uhr, ORF 1)

Die Gemüter der Gruppe sind nach Marvins (Rouven Israel) Übergriff auf Jessica erhitzt. Was wird nun mit Marvin geschehen? Die Jugendlichen entscheiden sich für einen fairen Prozess. Ron meldet sich als Marvins Verteidiger. Justin (Béla Gabor Lenz), der schon von klein auf das Spiel der Macht beherrscht, übernimmt die Rolle des Anklägers.

„Lindi“: (2. Juni, 20.15 Uhr, ORF 1)

Bei einem Angriff eines Unbekannten auf die Gruppe fällt Ron über einen Felsvorsprung in die Tiefe. Lindi (Maria Dragus) versorgt den Verletzten mit Heilkräutern, doch für Kim ist klar, dass sie runter ins Tal müssen, um Hilfe zu holen. Justin und Lindi wollen das um jeden Preis verhindern und schmieden einen Plan, Kim davon abzuhalten. Die Ermittlungen der Polizei laufen schleppend und so machen sich Lars und Rons Vater (Ulrich Tukur) eigenständig auf die Suche nach den Geflüchteten.

„Rebecca“: (2. Juni, 21.05 Uhr, ORF 1)

Ron stirbt, doch die Gruppe hat keine Zeit zu trauern und beschließt entschlossen weiterzukämpfen. Auf der Jagd finden die Jugendlichen Rebecca schwer verletzt in einer Felsspalte und versorgen sie. Jessica ergattert durch Zufall ein Handy und beginnt Videos aufzunehmen und sie ins Netz zu stellen. Die Jugendlichen werden bald, ohne es zu wissen, als Helden im Netz gefeiert.

„Can“: (2. Juni, 22.00 Uhr, ORF 1)

Die Gruppe wird erneut von Unbekannten angegriffen, die ein Ultimatum stellen: Entweder sie verlassen ihre Höhle noch vor Sonnenaufgang oder es gibt Krieg. Can (Aaron Altaras) will kämpfen, doch nicht alle in der Gruppe sind seiner Meinung. Rebecca versucht in der Zwischenzeit vergeblich zu fliehen und wird von den Jugendlichen eingesperrt. Lars findet heraus, dass Baumi Mitglied einer mysteriösen Bruderschaft war und begibt sich in große Gefahr, als er die Spur verfolgt.

„Neustart“: (2. Juni, 22.55 Uhr, ORF 1)

Die Jugendlichen einigen sich darauf, die Höhle friedlich zu übergeben, doch es kommt alles anders als geplant. Ein erbitterter Kampf zwischen der Gruppe und den Angreifern beginnt. Als in der Höhle ein Feuer ausbricht, entdecken die Jugendlichen den eigentlichen Grund, warum die anderen unaufhaltsam versuchen in die Höhle zu gelangen. Nun ist ihnen klar: Jetzt geht es um Leben oder Tod!

„Wild Republic“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) österreichweit als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand (zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) angeboten.

„Wild Republic“ wurde von Lailaps Pictures (Nils Dünker), X Filme Creative Pool (Uwe Schott) und handwritten Pictures (Eric Bouley, Christopher Sassenrath) in Koproduktion mit der Deutschen Telekom, ARTE, WDR, SWR und ONE produziert und von der Film- und Medienstiftung NRW, dem FFF Bayern, dem German Motion Picture Fund und der IDM Südtirol gefördert. Als internationaler Partner übernimmt Beta Film den Weltvertrieb.

