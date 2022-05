Eröffnung der Kultstätte Cselley Mühle verzögert sich

Anfang des Jahres starteten die Renovierungsarbeiten. War die Neu-Eröffnung zunächst für den Sommer angedacht, kann die Kultstätte erst im Herbst 2022 wieder ihre Pforten öffnen.

Mit dem Ausbau und der technischen Erneuerung des Veranstaltungs- und Gastronomiebereichs der Cselley Mühle soll Besucherinnen und Besuchern in Zukunft ein umfassendes Programm geboten werden. Dabei stützen wir uns auf das Prinzip der ‚drei Ks‘: Kunst, Kultur, Kulinarik. Wichtig ist uns aber vor allem, den traditionellen Charakter und unvergleichlichen Charme der Mühle zu erhalten Mario und Ulrike Müller, CSELLO. Cselley Mühle Oslip

Oslip (OTS/LCG) - Mit dem Beginn des neuen Jahres startete auch die in Oslip gelegene Cselley Mühle in ein neues Kapitel. Nicht nur erhielt der Kultur- und Veranstaltungsraum mit der Mario Müller Privatstiftung am 1. Jänner 2022 einen neuen Eigentümer, er kann sich zudem über einen neuen künstlerischen Leiter freuen – den österreichischen Fotografen Lukas M. Hüller.

Neben diesen internen Änderungen sollte 2022 auch das Äußere der Cselley Mühle in neuem Glanz erstrahlen. Denn mehr als fünf Jahrhunderte ist die geschichtsträchtige Immobilie bereits fester Bestandteil der burgenländischen Gemeinde Oslip – was Renovierungen mit der Zeit unerlässlich macht. Um daher auch in Zukunft modernen Standards gerecht zu werden sowie gesetzlichen Vorgaben entsprechen zu können, wurde am 10. Jänner 2022 die Bauphase in der Cselley Mühle eingeleitet. Aufgrund der aktuellen Gesundheits- und geopolitischen Lage, dem daraus resultierenden Personal- und Rohstoffmangel sowie unterbrochenen Lieferketten verzögert sich die Beendigung dieser nun jedoch.

Cselley Mühle seit mehr als 50 Jahren Zufluchtsort für Kreative

Durch ihre Vergangenheit und Tradition zählt die Cselley Mühle ohne jeden Zweifel zu den bedeutsamsten Kulturstätten Österreichs. Wurde die Mühle 1515 zum ersten Mal im Besitz des Minoritenklosters Eisenstadt genannt, im 17. Jahrhundert säkularisiert und vier Jahrhunderte später schließlich von der Familie Cselley bewirtschaft, ist sie seit den 1970er-Jahren das heutige Kunst- und Aktionszentrum. Mit ihrer Umpositionierung durch Maler Sepp Laubner und Keramiker Robert Schneider bietet das Anwesen seit nunmehr 50 Jahren einen Zufluchtsort für Kreative sowie Musik-, Kabarett-, Literatur- und Kunstbegeisterte.

Kunst, Kultur, Kulinarik: Das erwartet zukünftige Besucher der Cselley Mühle

Sollte die Einführung der modernisierten und renovierten Cselley Mühle ursprünglich von 1. bis 3. Juli 2022 im Rahmen eines Festivals gefeiert werden, verschiebt sich die Eröffnung des Zentrums nun voraussichtlich auf 2023. Doch private Veranstaltungen sowie Firmenfeiern in einigen Räumlichkeiten und Außenbereichen der historischen Mühle werden bereits im Herbst 2022 möglich sein.

„Mit dem Ausbau und der technischen Erneuerung des Veranstaltungs- und Gastronomiebereichs der Cselley Mühle soll Besucherinnen und Besuchern in Zukunft ein umfassendes Programm geboten werden. Dabei stützen wir uns auf das Prinzip der ‚drei Ks‘: Kunst, Kultur, Kulinarik. Wichtig ist uns aber vor allem, den traditionellen Charakter und unvergleichlichen Charme der Mühle zu erhalten“ , so die Kunstsammler und Besitzer Mario und Ulrike Müller.

Diese Teil-Eröffnung möchte die Cselley Mühle im Herbst 2022 mit einem Wechselspiel verschiedener Künstler feiern. Nacheinander werden Gäste der Kultstätte ihre Stücke vor Live-Publikum zum Besten geben. Angefangen mit Gaby Moreno am 25. Oktober 2022 werden zudem unter anderem Harri Stojka (12. November 2022), Maschek (25. November 2022) und Irish Christmas (17. Dezember 2022) in der Cselley Mühle zu sehen und zu hören sein. Zudem wird der renommierte britische Künstler Nick Treadwell in das Anwesen ziehen.

Weitere Informationen auf cselley-muehle.at

Über Lukas M. Hüller

Der mehrfach international ausgezeichnete Fotograf Lukas M. Hüller hatte seinen internationalen Durchbruch mit inszenierter Panoramaphotographie. 2007 transformierte er etwa mit dem Schauspieler Etienne Tombeux „Die sieben Todsünden“ von Hieronymus Bosch in Panorama-Storyboards, ehe er mit Real Staging Photography etwa für die Projekte „Staged Band“ und „Staged Ensemble“, bei denen sich die Stars des Austro-Pop und der Bühnen vor seiner Kamera einstellten, neue Wege der Gigapixel-Fotografie beschritt. Weitere Informationen auf lukashueller.at

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bilder hier downloaden!

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Wolfgang Lamprecht

Tel.: +43 664 8563002

wlamprecht @ leisure.at

https://twitter.com/WSLamprecht

https://www.leisure.at/presse