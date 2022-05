Hackerangriff: Alle Zahlungen bis 2. Juni bereits angewiesen

Trotz Ausfalls der EDV wird es keine Verzögerung bei Auszahlungen geben

Klagenfurt (OTS) - Entwarnung gibt es bezüglich der befürchteten Auszahlungsverzögerung von Sozialleistungen von Seiten der Kärntner Landesverwaltung. „Das System konnte im Laufe des Tages soweit wiederhergestellt werden, dass alle Überweisungen bis zum 2. Juni bereits getätigt wurden“, verkündete Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes im Rahmen eines Updates heute, Mittwoch, am frühen Abend. Es ist damit zu rechnen, dass die ersten Arbeitsplätze, vor allem im Bereich der Bezirksverwaltungsbehörden, schon am Freitag wieder in Betrieb gehen können. „Wir befinden uns damit am geplanten Weg“, so Kurath. Wie lange es dauern wird, bis wieder Normalbetrieb herrscht, sei derzeit leider nicht absehbar.

Der Landespressedienst informiert bis dahin in regelmäßigen Pressekonferenzen, über Presseaussendungen und seine Social Media-Kanäle. Das nächste Update ist morgen, Donnerstag, um elf Uhr geplant.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Kärntner Landesregierung, Landespressedienst

050 536-10201

www.ktn.gv.at