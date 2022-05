JG-O’Brien ad Sachslehner-Kritik: „Die Wahrheit tut weh“.

Die Junge Generation weist die Vorwürfe des Dirty Campaignings der ÖVP Generalsekretärin entschieden zurück.

Wien (OTS) - „Nichts ist 'Dirty' daran, den Scheinwerfer auf potentiellen Amts- und Machtmissbrauch zu richten und aufzuzeigen, für welches Klientel die ÖVP Politik macht. Gegen dutzende Repräsentant*innen der ÖVP laufen Ermittlungsverfahren zu den unterschiedlichsten Vorwürfen. Für Sachslehner sind diese Verfahren, sowie die Tatsache, dass sich Großspender*innen anscheinend auf Knopfdruck Gesetze bestellen können anscheinend kein Problem – darüber zu sprechen allerdings schon“, zeigt sich Claudia O’Brien, Bundesvorsitzende der Jungen Generation, über die Vorwürfe verwundert.

Im Rahmen der heute präsentierten JG-Sommerkampagne soll das Geschäftsmodell, das hinter diesen Vorwürfen steht und die Auswirkungen, die das ÖVP-Familienbuisness auf die Menschen in unserem Land hat, sichtbar gemacht werden, mit einer exklusiv darauf zugeschnittenen Website elitenpartner.at. Dazu O’Brien: „Wir haben die ElitenPartner nicht erfunden. Sie existieren seit über 35 Jahren und besetzen mit die wichtigsten Ämter und Mandate. Wir machen in unserer Kampagne nur sichtbar, was die ÖVP gerne im Verborgenen lässt“.

„Generalsekretärin Sachslehner wäre gut beraten, sich kritisch mit dem Machtmissbrauch, der in den eigenen Reihen blüht, auseinanderzusetzen. Denn dahinter steckt ein System: Privilegien für einige Wenige auf Kosten der Allgemeinheit. Unser Angebot steht nach wie vor: Wenn Karl Nehammer endlich eingesteht, dass die ÖVP ein Korruptionsproblem, nehmen wir die Seite morgen aus dem Netz“, so O’Brien abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Julian Krismer, MSc.

Bundessekretär – Junge Generation in der SPÖ

E-Mail: jg @ spoe.at

Telefon: +43 664 88455399