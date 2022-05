Sachslehner: „SPÖ betreibt übelstes Dirty-Campaigning“

Mit der Website ‚Elitenpartner‘ beweist die SPÖ ihre Vorliebe für den politischen Schmutzkübel

Wien (OTS) - „Die SPÖ betreibt übelstes Dirty-Campaigning. Mit der Website ‚Elitenpartner‘ beweist die SPÖ einmal mehr ihre Vorliebe für den politischen Schmutzkübel. Das notwendige Knowhow hat die Partei wohl von Ex-Berater Tal Silberstein, der im Wahlkampfjahr 2017 für ein beispielloses Dirty-Campaigning gegen die Volkspartei verantwortlich war. Ich fordere Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner auf, diese Website vom Netz zu nehmen, sich zu entschuldigen und Konsequenzen zu ziehen. Wer in die Erstellung der niederträchtigen Schmutzkübel-Website eingebunden war, ist für eine staatstragende Partei, wie es die SPÖ zumindest in der Vergangenheit immer sein wollte, nicht länger tragbar. Dieses neue Kapitel in der langjährigen Dirty-Campaigning-Geschichte der SPÖ zeigt: Die Sozialdemokratie irrt vollkommen planlos durch die Krisen unserer Zeit und interessiert sich offenbar nur mehr dafür, wie sie der Volkspartei am meisten schaden kann. Die Interessen und Anliegen der Menschen sind für sie mittlerweile völlig nebensächlich, ihr geht es nur mehr ums Anpatzen und Schlechtmachen“, so die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner.

Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/