Diplomatinnen und Diplomaten auf Kärnten-Besuch

LH Kaiser begrüßte Botschafterinnen und Botschafter aus Lateinamerika, Karibik, Spanien, Israel sowie des Heiligen Stuhles

Klagenfurt (OTS/LPD) - Acht Botschafterinnen und Botschafter aus dem lateinamerikanischen und karibischen Raum, eine Vertreterin der spanischen Botschaft, ein Vertreter der israelischen Botschaft und der Apostolische Nuntius sind bis Samstag auf Kärnten-Besuch. Heute, Mittwoch, wurden sie von Landeshauptmann Peter Kaiser mit einem „Bienvenido a Carintia“ im Spiegelsaal der Landesregierung empfangen. Ziel der Gruppe ist es, die Zusammenarbeit im Bildungs- und Wirtschaftsbereich zu intensivieren.

Kaiser stellte Kärnten als innovativen Lebens-, Arbeits- und Industriestandort sowie als Tourismusland mit schöner, intakter Natur vor. Er erklärte auch, dass man die Nachhaltigkeitsziele der UNO (Sustainable Development Goals) in die Entscheidungen des Landes implementiere. „Wichtig sind uns die engen Beziehungen zu unseren Nachbarn Italien und Slowenien, mit denen wir viele gemeinsame, grenzüberschreitende Projekte umsetzen“, so Kaiser, der auch erwähnte, dass er aktuell Präsident der Euregio „senza confini“ mit Friaul-Julisch Venetien und dem Veneto ist. Für die Organisation des Kärnten-Besuchs der Diplomatinnen und Diplomaten dankte der Landeshauptmann Claudia Boyneburg-Lengsfeld-Spendier.

Für die Delegation sprach der Apostolische Nuntius in Österreich, Pedro López Quintana. Er dankte für die Einladung und hob die Schönheit Kärntens sowie dessen Nähe zu Wien, Venedig und Ljubljana hervor. Ebenfalls nach Kärnten gekommen sind Botschafterin Belén Sapag Muñoz de la Peña aus Chile, Botschafter Miguel Camilo Ruíz Blanco aus Kolumbien, Botschafter Alejandro Edmundo Solano Ortíz aus Costa Rica, Botschafterin Soraya Elena Álvarez Núñez aus Kuba, Mireya del Carmen Muñoz Mera von der Botschaft Ecuadors, Botschafterin Julia Emma Villatoro Tario aus El Salvador, Botschafter Dario Ernesto Chiru Ochoa aus Panama, Botschafter Juan Francisco Facetti Fernandez aus Paraguay, Esther Monterrubio Villar als Ständige Vertreterin Spaniens bei der UNO in Wien sowie David Nusbaum von der Botschaft Israels. Sie alle trugen sich in das Goldene Buch des Landes Kärnten ein.

Heute am Nachmittag besucht die Gruppe mit Landtagspräsident Reinhart Rohr, der beim Empfang ebenso wie Landesamtsdirektor Dieter Platzer anwesend war, noch das Landhaus. In den nächsten Tagen stehen unter anderem ein Besuch des Technologieparks Villach und mehrerer Unternehmen mit Bürgermeister Günther Albel und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig sowie eine Wörtherseeschifffahrt mit Vertreterinnen und Vertreter der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und der KABEG am Programm.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Kärntner Landesregierung, Landespressedienst

050 536-10201

www.ktn.gv.at