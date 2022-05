Verbund – SPÖ fordert Abschöpfung der Krisengewinne

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ spricht sich unverändert dafür aus, dass bei jenen Konzernen, die hohe zusätzliche Gewinne durch die Energiekrise einfahren, eine Gewinnabschöpfung erfolgt. Dieser Beitrag soll dann zur Abfederung der Rekordteuerung verwendet werden. SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer sagt, dass es eine systematische Lösung brauche, die für alle Unternehmen wirksam wird, die Windfall Profits erzielen; "denn diese Profite stehen der Bevölkerung und den Unternehmen zu, die sie durch die extrem gestiegenen Preise für Strom, Gas und Treibstoffe ja bezahlten", erläutert Krainer. ****

Der SPÖ-Finanzsprecher merkt außerdem an, dass den neuen ÖVP-Obmann, Kanzler Nehammer, der Mut schon wieder verlassen hat. Nehammer hat sich vor wenigen Wochen selbst für eine Windfall-Profit-Steuer ausgesprochen und gesagt, dass er den Finanzminister beauftragt habe, das vorzubereiten. "Mittlerweile ist Nehammer wieder in der ÖVP-Spur. Milliarden an Krisengewinne, die von der Bevölkerung gezahlt werden, lässt die ÖVP ‚mildtätig‘ an die Aktionäre der Konzerne verteilen", kritisiert Krainer. (Schluss) wf/bj

