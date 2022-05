Donauinselfest 2022: Ein vielfältiges Festivalprogramm auf 14 Inseln und 11 Bühnen

Größtes Open-Air-Fest Europas mit gratis Eintritt vom 24. bis 26. Juni

Wien (OTS/RK) - Bei einem Mediengespräch im Haus der Musik in der Inneren Stadt hat heute, Mittwoch, SPÖ- Landesparteisekretärin und Gemeinderätin Barbara Novak das finale Line-up des Donauinselfestes 2022 präsentiert. Das von der Wiener SPÖ veranstaltete Festival, das von Freitag, 24. bis Sonntag, 26. Juni als dreitägiges Event ohne Zugangsbeschränkungen auf elf Bühnen stattfinden wird, kann bei freiem Eintritt mit einigen internationalen Acts und einem vielfältigen Programm aufwarten: Zu den Headlinern zählen unter anderem der deutsche Songwriter Nico Santos oder Italo-Barde Umberto Tozzi sowie heimische Acts wie Sigrid Horn oder Peter Cornelius. Die Wien Holding-Bühne steht am Samstag ganz im Zeichen des Korea-Pops, ukrainische Bands und Künstler*innen werden auf der Friedensbühne auftreten. Am Freitag findet zudem ein großes Lichtermeer statt, um Solidarität mit der Ukraine zu bekunden.



„Das 39. Donauinselfest bietet heuer neben 600 Stunden großartiger Musik auch zahlreiche Mitmachaktionen. Daneben steht ein attraktives Sport- und Freizeitprogramm auf dem Plan, außerdem stellen wir auch ein umfassendes Beratungs- und Serviceangebot bereit, um angesichts der Teuerungen schnell, sozial und treffsicher unterstützen zu können“, sagte Novak. Gefördert wird das Festival über den Verein Wiener Kulturservice mit 1,6 Millionen Euro, wobei 55 Prozent davon direkt an die Künstler*innen gehen.

Als Auftakt zum Donauinselfest wird ab dem 1. Juni eine Bezirkstour durch alle 23 Wiener Bezirke mit einem täglichen Konzert bis zum 23. Juni stattfinden. Die Bezirkstour bietet eine bunte musikalische Mischung heimischer Künstler*innen und wird 23 Tage lang im Sinne der Nachhaltigkeit auf Fahrradbühne stattfinden. Alle Infos zum Programm: https://donauinselfest.at/ (Schluss) nic

