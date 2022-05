Kärnten - Pflegeausbildung: Anmeldungen noch diese Woche möglich!

LHStv.in Prettner: Kärntner Ausbildungsoffensive hohe Anmeldezahlen -Bewerbungen bis 31. Mai möglich – Anstellung mit 800 Euro pro Monat startet im September

Klagenfurt (OTS) - „Seit Bekanntgabe unserer Ausbildungsoffensive sind die Anmeldezahlen an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Klagenfurt und Villach (GuK-Schulen) sprunghaft angestiegen. An der FH Kärnten sind die Studienplätze zur diplomierten Pflegekraft für September bereits ausgebucht. Anmeldungen für letzte Plätze sind hier noch bis 31. Mai möglich“, informieren Gesundheitsreferentin Beate Prettner und der Leiter der Abt. Gesundheit und Pflege im Amt der Kärntner Landesregierung, Günther Wurzer.

An den GuK-Schulen wird die zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz angeboten. Das Land Kärnten bietet dafür ein Anstellungsverhältnis ab dem ersten Schultag mit einer monatlichen Bezahlung von 800 Euro brutto bzw. 679 Euro netto – „14 Mal im Jahr, das heißt, mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld“, erklärt Prettner. Sie betont: „Diese 800 Euro sind ab September fix. Sollte der Bund bis dahin die bundesweite Pflegereform auf Schiene gebracht haben, könnte das monatliche Gehalt sogar steigen.“

Umgesetzt wird in Kärnten zudem der so genannte Ausbildungsbonus in Höhe von 450 Euro monatlich, 12 Mal im Jahr. Er wird an alle ausbezahlt, die die einjährige Ausbildung zur Pflegeassistenz, die zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz (so man nicht das Angestelltenverhältnis wählt) oder die dreijährige FH-Ausbildung zur diplomierten Fachkraft absolviert. „Das Land übernimmt zudem zu 100 Prozent das Schulgeld an den SOB der Caritas und der Diakonie“, erinnert Wurzer.

„Wir wollen und müssen die Pflegeausbildung noch attraktiver machen. Die Zahl von älteren, pflegebedürftigen Menschen steigt aufgrund der demografischen Entwicklung massiv an. Auf der anderen Seite wird die Zahl der jüngeren Menschen immer kleiner. Wir setzen daher erstmals auf finanzielle Anreize, um noch mehr Menschen für einen Pflegeberuf zu interessieren.“

Wie die Gesundheitsreferentin und Wurzer anmerken, werden heuer mindestens 500 neue Pflegekräfte ihre Ausbildung abschließen und dem Pflegebereich zur Verfügung stehen. Der Großteil davon entfällt auf die Berufsgruppen Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und diplomierte Pflegekraft. Bei den restlichen Absolventen handelt es sich um so genannte Heimhilfen.

Infos und Anmeldungen (bis 31. 5.) zur PFA-Ausbildung an der GuK-Schule unter http://gesundheitsundpflegeschule.at

