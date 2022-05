„Die Toten von Salzburg“ und ein „Schattenspiel“ (AT) im Kapuzinerkloster

Dreharbeiten zum neunten Teil der ORF/ZDF-Erfolgskrimireihe mit Fitz, Krausz und Steinhauer

Wien (OTS) - Ins berühmte Kapuzinerkloster führen seit Dienstag, dem 24. Mai 2022, die Dreharbeiten zum neuesten Fall um „Die Toten von Salzburg“: Ermittelt wird diesmal in einer besonders mysteriösen Mission, nachdem bei einer archäologischen Grabung nicht nur ein Skelett aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch die frische Leiche eines Ordensbruders entdeckt wird. Da Major Palfinger – gespielt von Florian Teichtmeister, der aus Termingründen in dieser Folge pausiert – auf Kur weilt, liegt es vor allem an Kriminalhauptkommissar Muhr (Michael Fitz), Bezirksinspektorin Irene Russmeyer (Fanny Krausz) und Hofrat Seywald (Erwin Steinhauer), das Rätsel um das titelgebende „Schattenspiel“ (AT) zu lösen. In weiteren Rollen des neunten Films der ORF/ZDF-Erfolgskrimireihe stehen voraussichtlich bis Ende Juni Natalie O’Hara, Nikolaus Barton, Michael Steinocher, Gerald Votava und Patricia Aulitzky vor der Kamera. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Maria Hinterkörner, die Regie liegt in den bewährten Händen von Erhard Riedlsperger. Die Dreharbeiten gehen im Kapuzinerkloster und u. a. im Augustiner Bräu sowie im Keltenmuseum in Hallein über die Bühne. Zu sehen ist „Schattenspiel“ (AT) voraussichtlich 2023 in ORF 2.

Mehr zum Inhalt:

Das Salzburger Kapuzinerkloster hat sich der Welt geöffnet:

Selbstfindungsseminare sollen weltliche Finanzen in die Klostermauern bringen, und eine archäologische Grabung soll die letzte Ruhestätte einer sagenumwobenen Bajuwarenherzogin samt wertvoller Beigaben freilegen. Doch was zum Vorschein kommt, ist kein Schatz, sondern das Skelett eines im Zweiten Weltkrieg gefallenen britischen Piloten. Die Verletzung am Schädel ist ein Einschussloch, das auf eine Hinrichtung hindeutet. Tags darauf wird auch noch die Leiche von Bruder Gereon im Grabungsschnitt entdeckt. Der junge dogmatische Mönch hatte sich gegen eine Grabung im Kloster ausgesprochen. Da Hauptermittler Palfinger (Florian Teichtmeister) auf Kur ist, liegt es an Bezirksinspektorin Irene Russmeyer (Fanny Krausz), ihrem bayrischen Kollegen Hubert Mur (Michael Fitz) sowie Hofrat Seywald (Erwin Steinhauer), das Kriegsverbrechen der Vergangenheit und den Mord an Bruder Gereon aufzuklären …

„Die Toten von Salzburg“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, gefördert von Fernsehfonds Austria, Land Salzburg und Stadt Salzburg. Bei der Produktion setzt die SATEL Film auf Green Producing, d. h. auf möglichst klimaneutrale Dreharbeiten mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung zum Öko-Label der Filmbranche „green motion“.

Alle bisherigen Folgen der beliebten Krimireihe „Die Toten von Salzburg“ können jederzeit auf Flimmit (https://flimmit.at) gestreamt werden.

