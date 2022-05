Jüdisches Museum Wien: „Endlich Espresso! Das Café Arabia am Kohlmarkt“ eröffnet

Wien (OTS/RK) - Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, eröffnete gestern Dienstag, den 24. Mai 2022, die neue Ausstellung „Endlich Espresso! Das Café Arabia am Kohlmarkt“. Die Ausstellung bringt die in Vergessenheit geratene Geschichte des Café Arabia und seines Gründers Alfred Weiss (1890-1973) wieder ins Bewusstsein der Stadt zurück. Am Wiener Kohlmarkt, mitten in der Innenstadt, eröffnete 1951 das Arabia und wurde zu einem angesagten Treffpunkt. Es importierte die italienische Espresso-Kultur in die traditionelle Kaffeesieder-Metropole. 1999 musste das von Oswald Haerdtl gestaltete Café einer Boutique weichen, was von Architekturkenner*innen sehr bedauert wurde.





Gelungene Ausstellungseröffnung

Direktorin Danielle Spera begrüßte die Gäste der gestrigen Ausstellungseröffnung: „Alfred Weiss hat mit großem unternehmerischem Geschick eine Kaffeefirma aufgebaut und gemeinsam mit dem Grafiker Joseph Binder Arabia zu einer unverwechselbaren Marke entwickelt.“

Zur Geschichte des Café Arabia und über Gründer Alfred Weiss sprachen Kuratorin Sabine Apostolo und Kurator Michael Freund. Andrew Demmer teilte mit den anwesenden Besucher*innen seine Erinnerungen an das ehemalige Café am Kohlmarkt.

Grußworte zur Ausstellung sprachen Bundesministerin Karoline Edtstadler und Christiane Flehberger, Leitung Institutionelles Geschäft Raiffeisen Capital Management.

Die Eröffnungsrede hielt der italienische Botschafter Stefano Beltrame.

An der Eröffnung nahmen zahlreiche Gäste, u.a. der israelische Botschafter Mordechai Rodgold, teil.





Ausstellung bis 23. Oktober 2022 zu sehen

„Endlich Espresso! Das Café Arabia am Kohlmarkt“ ist von 25. Mai 2022 bis 23. Oktober 2022 im Museum Judenplatz, einem Museum der Wien Holding, zu sehen. Zur Ausstellung, die von Sabine Apostolo und Michael Freund kuratiert und von Fuhrer, Wien gestaltet wurde, erscheint ein Katalog zum Preis von 24,90 € im Eigenverlag. Das Museum Judenplatz, Judenplatz 8, 1010 Wien, ist von Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, freitags 10 bis 14 Uhr (Winterzeit) bzw. 17 Uhr (Sommerzeit) geöffnet. Das Jüdische Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien, ist von Sonntag bis Freitag 10 bis 18 Uhr geöffnet.

