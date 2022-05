Kärnten: Trauer um Nassfeldpionier

LH Kaiser zum Tod von Arnold Pucher: War Motor für Erfolgsgeschichte Nassfeld, das sich auch dank seines Einsatzes zu einem der erfolgreichsten Skigebiete Österreichs entwickelte

Klagenfurt (OTS/LPD) - Arnold Pucher, Pionier und Entwickler des Nassfelds, ist tot. Wie jetzt bekannt wurde, starb der „Nassfeldkaiser“ im 83. Lebensjahr. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser würdigt Puchers Einsatz, seinen Kampfgeist und Willen, das Nassfeld immer positiv weiterzuentwickeln und kondoliert der Familie.

„Arnold Pucher und das Nassfeld waren und sind untrennbar miteinander verbunden. Pucher war der prägende und antreibende Motor, der die Erfolgsgeschichte des Skigebietes Zeit seines Lebens immer weiter vorangetrieben hat. Er hat, wenn mitunter auch hart und streitbar, maßgeblich dazu beigetragen, dass sich das Nassfeld zu einem der schönsten, größten und erfolgreichsten Skigebiete Österreichs und weit darüber hinaus entwickelt hat und sich im In- wie im Ausland größter Beliebtheit erfreut“, so Kaiser. Kärnten verliere mit Pucher einen Skigebiet- und Seilbahnpionier. Es liege nun an Puchers Mitstreitern, seinen Partnern, möglichen Investoren und den Beteiligungsverantwortlichen, das Vermächtnis Puchers – das Nassfeld positiv weiterzuentwickeln – im Fokus zu behalten.

„Mein aufrichtiges Beileid gehört in diesen schweren Stunden der Familie von Arnold Pucher“, so Kaiser.

(Schluss)

