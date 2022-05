Erste Auskunftsverfahren gegen HG Lab Truck gewonnen

Das Landesgericht Innsbruck sprach die HG Lab Truck in ersten Urteilen schuldig, Auskunft zu erteilen, ob Betroffenheit vom Datenleck besteht.

Innsbruck (OTS) - Was ist passiert?

Personenbezogene Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Covid-19-Testdaten) von mehr als 24.000 in Tirol positiv Coronavirus-Getesteten wurden widerrechtlich offengelegt. Betroffen ist augenscheinlich jeder, der zwischen Jänner 2021 und Juni 2021 in Tirol positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die HG Lab Truck führte die Testanalysen durch.

HG Lab Truck verweigert Auskunft

Die HG Lab Truck verweigert bis anhin, Auskunft zu erteilen, ob potentiell Betroffene vom Datenleck tatsächlich betroffen sind. Die Anwaltskanzlei SCHEIBER brachte deshalb Auskunftsklagen gegen die HG Lab Truck beim Landesgericht Innsbruck ein.

Auskunftsklagen erstinstanzlich gewonnen

Kürzlich ergingen die Urteile in den ersten drei Fällen. Die HG Lab Truck wurde dabei verurteilt, bekanntzugeben, ob die Kläger vom Datenleck betroffen sind.

Über den in diesem Zuge weiters geltend gemachten Schadenersatzanspruch aufgrund der verweigerten, aber jedenfalls verspäteten Auskunft über die Betroffenheit von der Datenpanne wurde vom Landesgericht Innsbruck noch nicht abgesprochen. Es wird auf eine ausstehende Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zugewartet.

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Vorsicht : Verjährung des Auskunftsanspruchs könnte drohen!

Die Anwaltskanzlei SCHEIBER empfiehlt allen, die potentiell vom Datenleck betroffen sein könnten, um Auskunft zu ersuchen. Der Auskunftsanspruch könnte nämlich bereits am 01.09.2022 verjähren.

Sammelverfahren für Betroffene

Es kann sich jeder zum Sammelverfahren der Anwaltskanzlei SCHEIBER auf www.gesundheitsdatenleck.tirol kostenlos anmelden, um Auskunfts- und allfällige Schadenersatzansprüche durchzusetzen.

