Olischar: Volkspartei setzt sich durch – Mobilitätsfonds wird aufgelöst

Druck macht sich im Sinne der Bürgerinnen und Bürger bezahlt – Transparenz bei Mobilitätsagentur gefordert

Wien (OTS) - „Der Druck der Wiener Volkspartei hat sich im Sinne der Bürgerinnen und Bürger bezahlt gemacht. Der Mobilitätsfonds wird nun endlich aufgelöst“, so die Verkehrssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Elisabeth Olischar angesichts der aktuellen Berichterstattung der Tageszeitung „Kurier“.

So habe Stadträtin Sima gegenüber dem „Kurier“ bekanntgegeben, dass dieser Fonds nun aufgelöst werde.

Bekanntlich sei dieser Fonds schon bei seiner Einsetzung 2016 unter der rot-grünen Stadtregierung höchst umstritten gewesen. Dieser habe sich vollständig der gemeinderätlichen Kontrolle entzogen, lieferte keine messbaren Ergebnisse und bildete ein höchst fragwürdiges Doppelkonstrukt zur Mobilitätsagentur. Die Volkspartei Wien habe im Zuge der heutigen Debatte des Gemeinderats neuerlich mit Nachdruck darauf hingewiesen.

Angesichts dieses Lerneffekts bei Stadträtin Sima ist diese nun angehalten, die weiteren Hausaufgaben in diesem Bereich schnell anzugehen. „Nach dem Ende des Mobilitätsfonds muss es nun endlich darum gehen, ernsthafte Mobilitätskonzepte und -lösungen zu erarbeiten. Und in Zusammenhang mit der Mobilitätsagentur braucht es endlich umfassende Transparenz“, so Olischar abschließend.

