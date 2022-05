Blockchain-Unternehmen Everstake schreibt Rap zusammen mit dem Stellvertretenden Ministerpräsidenten der Ukraine und bittet um mehr Krypto-Spenden

Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) - Everstake, ein in der Ukraine ansässiges Blockchain-Unternehmen, hat ein Rap-Video mit Mychajlo Fedorow, Stellvertretender Ministerpräsident der Ukraine und Minister für digitale Transformation, erstellt, um die Krypto-Community aufzufordern, weiterhin für die Wohltätigkeitsorganisation Aid For Ukraine zu spenden.

Aid For Ukraine sammelt Gelder von der Krypto-Community zugunsten der militärischen und humanitären Bedürfnisse der Ukraine. Seit ihrer Gründung hat die Organisation über 60 Mio. USD in verschiedenen Kryptowährungen gesammelt, von denen bereits über 45 Mio. USD für Erste-Hilfe-Kits, Rationspakete, kugelsichere Westen und andere Beschaffungen ausgegeben wurden. Die Initiative wird von Everstake, Kuna, FTX und dem Ministerium für digitale Transformation der Ukraine unterstützt.

Bitte spenden Sie an Aid For Ukraine .

Sergey Vasylchuk, CEO und Mitgründer von Everstake, sagte: „Frieden hat seinen Preis, aber die erste Welle von Spenden ist inzwischen abgeebbt. Kryptowährungen unterliegen keinen bürokratischen Hürden, was sie zum effizientesten Weg macht, schnelle Hilfe zu leisten. Jeder Krypto-Beitrag, egal ob groß oder klein, ist ein weiterer Nagel im Sarg des Totalitarismus. Der Ukraine zu helfen, die Invasion abzuwehren, bedeutet, uns zu helfen, die freie Welt vor der Versklavung zu retten."

Damit es nicht bei bloßen Aufrufen bleibt, haben Everstake und seine Mitgründer Sergey Vasylchuk und Yev Zaifert der Ukraine Krypto-Spenden in Höhe von insgesamt 10 Mio. USD zukommen lassen. Yev Zaifert allein spendete 9 Mio. USD. Sie finanzierten Aid For Ukraine und andere Initiativen, darunter die gemeinnützige Stiftung der Kyiv School of Economics.

Produziert wurde das Rap-Video von der Kiewer Kreativagentur Bickerstaff.734. Ilia Anufreinko, Kreativdirektor von Bickerstaff.734, kommentiert das Video: „Die Menschen denken selten über Frieden als Investition nach. Aber wenn es keinen Frieden gibt, gibt es auch keine Möglichkeit, deinen Lamborghini vollzutanken oder eine Alpakafarm zu kaufen. Es ist eine sehr ungewöhnliche Kommunikationskampagne, daher glauben wir, dass sie sich abheben und mehr Krypto-Spenden anziehen wird."

Schauen Sie sich das Video an: https://youtu.be/cwaL7CJOaqg

Laden Sie das Video und die Bilder herunter: https://bit.ly/38E10av

Informationen zu Everstake

Everstake ist der größte Anbieter von dezentralen Einsätze in der Blockchain-Branche, dem 625.000 Nutzer vertrauen. Everstake beschäftigt weltweit mehr als 100 Fachleute und war stark an der Entwicklung komplexer Blockchain-Produkte wie z. B. Metaplex beteiligt.

Rückfragen & Kontakt:

Vlad Likhuta,

Leiter Wachstum bei Everstake,

v.likhuta @ everstake.one,

T. +38 063 9417948