Planon erzielt zweistelliges Wachstum und Rekordumsatz

Nijmegen, Niederlande (ots/PRNewswire) - Planon, der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Trotz schwieriger globaler Umstände konnte das Unternehmen seinen Gesamtumsatz um 19 % steigern und ist weiterhin auf dem besten Weg, seine strategischen Ziele zu erreichen.

Pierre Guelen, CEO und Gründer von Planon: „Wir sind sehr stolz auf die Fortschritte, die wir im Jahr 2021 gemacht haben. Wir haben unseren Kundenstamm um eine Rekordzahl neuer globaler Kunden erweitert, und in einem sehr wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt ist es uns gelungen, unsere Mitarbeiterzahl um 14 % zu erhöhen. Unsere Investitionen in Produktinnovation und Organisationsentwicklung stellen sicher, dass wir unsere bestehenden und neuen Kunden mit Lösungen für die baulichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts unterstützen können."

Insgesamt konnte Planon ein starkes organisches Wachstum verzeichnen und seine Präsenz in den Zielmärkten für Integrated Workplace Management (IWMS), Real Estate Management, Campus Management und FM-Dienstleister-Lösungen ausbauen.

Mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Reasult BV stärkt Planon seine Position auf dem Markt für Immobilieneigentümer, Investoren und Entwickler in den Niederlanden, Belgien und der DACH-Region. Darüber hinaus hat Planon den IoT-Entwickler Axonize vollständig übernommen und damit sein Ziel erreicht, vernetzte Gebäude in großem Umfang zu ermöglichen und seine marktführende Position bei intelligenten Gebäudesystemen zu stärken. Dem Unternehmen gelang es auch, sein globales Partner-Ökosystem mit Systemintegratoren und mehr als 40 Technologiepartnern deutlich auszubauen.

Planons Position als „Leader" wurde wiederholt von unabhängigen Marktforschungsunternehmen bestätigt. Im Jahr 2021 wurde Planon in drei IDC MarketScape-Berichten* zum „Leader" gekürt. Als wesentliche Stärken, die Planon seinen Kunden bietet, werden die Strategie der offenen Plattform und das Partner-Ökosystem, die digitalen Visualisierungsfähigkeiten, die globale Präsenz und die weltweite Fachkompetenz im Hochschulbereich des Unternehmens genannt.

* IDC MarketScape: Worldwide SaaS CMMS Application 2021 Vendor Assessment (Doc #US47985421, August 2021); IDC MarketScape: Worldwide SaaS Facility Management Application 2021 Vendor Assessment (Doc #US47987021, August 2021); IDC MarketScape: Worldwide SaaS Education Maintenance and Facility 2021 Application Vendor Assessment (Doc #US48145321, October 2021)

Über Planon Planon ist der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, die Gebäude, Menschen und Prozesse miteinander vernetzt. Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen haben Planon immer wieder als weltweit führend auf dem Markt eingestuft. Planon hat seine umfassenden Lösungen bei mehr als 2.500 Kunden implementiert und wird dabei von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt unterstützt.

