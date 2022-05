Prammer: "Institutionen für Respekt und Integrität im Sport" (IRIS) ist Meilenstein für Respekt und Integrität im Sport

Grüne: Nachholbedarf im Gewerberecht zum Schutz unserer Kinder

Wien (OTS) - „Der Sport dient nicht nur der körperlichen Ertüchtigung, er ist auch eine Lebensschule für Menschen jeden Alters. Man lernt, über seine eigenen Grenzen zu wachsen, mit Sieg und Niederlage umzugehen, aber vor allem auch im Sinne eines Fairplays respektvoll miteinander umzugehen. Im Regierungsprogramm haben wir uns daher vorgenommen, unser Engagement gegen Doping, Machtmissbrauch, Rassismus und Homophobie sowohl im Spitzen- wie im auch im Breitensport zu verstärken. Mit „IRIS“ (Institutionen für Respekt und Integrität im Sport), der inhaltlichen wie örtlichen Vernetzung von bestehenden Organisationen, die sich den Themen Respekt und Integrität im Sport widmen, sind wir unserem Ziel wieder einen großen Schritt näher gekommen“, sagt die Sportsprecherin der Grünen, Agnes Prammer, heute zur Vereinigung von ,Play Fair Code', ,100 % Sport' und der Nationalen Anti-Doping Agentur (NADA) unter einem Dach. Es handelt sich dabei um eine fachübergreifende Kooperation, die den positiven Werten des Sports bedeutenden Vorschub leisten wird.



Während der organisierte Sport daran arbeitet, Präventionskonzepte zu entwickeln und den Vereinen und Institutionen die richtigen Werkzeuge und Mittel in die Hand zu geben, zeigt sich im gewerblichen Sport diesbezüglich noch erheblicher Handlungsbedarf. So ist kürzlich öffentlich bekannt geworden, dass es wegen sexuellen Missbrauchs vorbelasteten Menschen weiterhin möglich ist, sich mittels freiem Gewerbe für Freizeit- oder Sport-Kurse für Kinder ein Gelegenheitsverhältnis zu schaffen. „Der Schutz und das Wohl unserer Kinder muss höchste gesellschaftliche Priorität haben. Das Gewerberecht muss hier nachziehen, damit Österreichs an sich hohe Kinderschutzstandards auch überall im Sport- und Freizeitbereich gelten“, sagt die Sportsprecherin.

