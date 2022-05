Pressekonferenz anlässlich der Veröffentlichung des 16. In Gold We Trust Reports 2022

In Gold We Trust-Report 2022 „Stagflation 2.0“

Wien (OTS) - Am 24. Mai 2022 wurde der diesjährige – mittlerweile 16. – In Gold We Trust-Report im Rahmen einer internationalen und live im Internet übertragenen Pressekonferenz präsentiert. Autoren des Reports sind die beiden Fondsmanager Ronald-Peter Stöferle und Mark J. Valek vom liechtensteinischen Vermögensverwalter Incrementum AG.

Der fast 400 Seiten starke In Gold We Trust-Report ist weltweit renommiert und wurde vom Wall Street Journal zum „Goldstandard aller Goldstudien“ geadelt. Die letztjährige Ausgabe wurde insgesamt mehr als 2 Millionen Mal heruntergeladen und geteilt. Damit ist der In Gold We Trust-Report die weltweit meistgelesene Goldstudie. Neben der deutschen und der englischen Version erscheint die jährliche Publikation seit 2019 auch auf Chinesisch. Die Kurzversion wird dieses Jahr zum ersten Mal auf Spanisch publiziert.

Der In Gold We Trust-Report 2022 behandelt unter anderem folgende Themen:

Status Quo des Goldes: Preisentwicklung in den letzten 12 Monaten, wichtigste Einflussfaktoren und Trends am Goldmarkt

Stagflation 2.0 Definition und Analyse historischer Stagflationsphasen Strukturelle Gründe, welche längerfristig für ein inflationäres Umfeld sprechen Parallelen und Unterschiede zu früheren stagflationären Phasen Herausforderungen, welche die „Stagflation 2.0“ für den Anleger mit sich bringt Welche Anlageklassen dürften sich in der Stagflation bewähren?

Droht nach der Everything-Blase jetzt der Everything-Crash ?

jetzt der ? Notenbanken: Von Tauben zu Falken und wieder zurück

De-Dollarization, inklusive einer Zeitleiste zur Weltwährungsgeschichte seit 1944

Der Beitrag von Gold zu einem CO2-armen Portfolio

Royalty-und-Streaming-Unternehmen als interessante Anlageoption

Aktualisierte Goldpreisprognose

Weiters beinhaltet der Report Interviews zu folgenden Themen:

Gespräch mit Alasdair Macleod über „Stagflation und ein neuer Goldstandard“.

Interview mit dem Staranalysten Luke Gromen zum Thema „Energie, Krieg & Inflation“

