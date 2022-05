Digitalversicherer LAMIE durchbricht 600.000 Kunden Marke

InsurTECH LAMIE betreut nun europaweit über 600.000 aktive Bestandskunden

Internationalisierung und weiterer Teamausbau als Garant um Produktinnovationen weiter voranzutreiben



Österreichs führendes InsurTECH LAMIE setzt den Wachstumskurs weiterhin konsequent fort und freut sich nun europaweit über 600.000 aktive Bestandskunden betreuen zu dürfen.

„ 600.000 Kunden sind für das ganze Team von LAMIE eine wunderbare Bestätigung über unseren eingeschlagenen Weg, durch Innovation und Technologie Versicherung ganzheitlich neu zu denken “, freut sich Roland Pedak, CRO von LAMIE.

Nach dem erfolgreichen Markteintritt in Osteuropa in Rekordzeit, konnte das Linzer Unternehmen neben der Kundenbasis auch das gebuchte Prämienvolumen auf zuletzt 24,8 Mio EUR ordentlich steigern und schaffte damit den Aufstieg in die Top FINTech Liga. Für eine bessere Einordnung hat LAMIE aus öffentlich zugänglichen Quellen finanzielle KPIs zu FINTechs aus dem deutschsprachigen Raum zusammengestellt. Mehr Infos unter: https://www.lamie-direkt.at/lamie-business/facts.

Weitere Internationalisierung und Vergrößerung des Teams im Fokus

Neben der laufenden Produktentwicklung steht für CRO Roland Pedak vor allem das internationale Wachstum im Vordergrund: „ Mit unseren Markteintritten innerhalb und sogar außerhalb der EU haben wir unsere Expansionsfähigkeit unter Beweis gestellt. Diese Stärke werden wir zusätzlich ausbauen und daher sind weitere Markteintritte und eine Vergrößerung unseres genialen Teams um weitere Talente unsere oberste Priorität. “ Aktuell umfasst das Team von LAMIE bereits über 70 Mitarbeiter aus mehr als 14 Nationen, die gemeinsam der „Blackbox“ Versicherung den Kampf angesagt haben.

Über LAMIE

LAMIE ist ein österreichisches full-stack InsurTECH mit Sitz in Linz. Als Digitalversicherer mit B2B2C -Schwerpunkt implementiert LAMIE digitale Versicherungsprozesse nahtlos und intuitiv in die bestehenden Kundenwelt von versicherungsfremden Unternehmen. Durch diese revolutionäre Kombination von innovativer Versicherungstechnologie mit bestehenden Ökosystemstärken erleben Kunden Versicherung komplett neu, so wie beispielsweise die automatische Aktivierung eines Reiseversicherungsschutzes im Ausland basierend auf Roaming Daten von Mobilfunkanbietern. Durch die Unabhängigkeit von traditionellen Versicherungen und der kompromisslosen Kundenverpflichtung verfolgt LAMIE das Ziel einer 100% positiven Abwicklung aller gemeldeten Schadensfälle und „ent-täuscht“ mit einem Team von über 70 Mitarbeitern bereits eine Kundenbasis von mehr als 600.000 Kunden in 10 Ländern.

Rückfragen & Kontakt:

LAMIE direkt

Thomas Aumayr

VP Product Management

06504020334

ta @ lamie-direkt.at

www.lamie-direkt.at