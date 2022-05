Bundesrat im Bundesland: Besuch in Vorarlberg

Mitglieder der Länderkammer anschließend im Liechtensteiner Landtagsgebäude empfangen

Wien (PK) - Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs informierte sich mit Bundesrät:innen in Bregenz über aktuelle Initiativen und Projekte der Vorarlberger Landespolitik. In Vaduz wurden die Mitglieder der Länderkammer anschließend im Liechtensteiner Landtagsgebäude empfangen.

Im Rahmen von "Bundesrat im Bundesland" war Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs mit einer Delegation der Länderkammer in Vorarlberg zu Gast. Landtagspräsident Harald Sonderegger begrüßte die rund 20 Bundesrät:innen in den Räumlichkeiten des Vorarlberger Landtags. Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink, Landesrätin Katharina Wiesflecker und Landesrat Christian Gantner informierten die Mitglieder des Bundesrats im Beisein mehrerer Klubobleute zu aktuellen Initiativen und Projekten der Landespolitik. Insbesondere fand zu den Themen Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz, duale Lehrlingsausbildung und nachhaltigen Tourismusstrategien ein reger Austausch statt.

"Für die Bundesrätinnen und Bundesräte ist es wichtig, sich einmal pro Halbjahr im Rahmen des "Bundesrates im Bundesland" vor Ort über die föderalen Projekte des vorsitzführenden Bundeslandes zu informieren. Die Erkenntnisse nehmen wir mit nach Wien und lassen sie in unsere parlamentarische Arbeit einfließen", hielt Schwarz-Fuchs fest. Landtagspräsident Harald Sonderegger betonte die Wichtigkeit, dass sich der Bundesrat vor Ort und aus erster Hand informiert: "Politik bedeutet, da zu sein für die Menschen und aufzunehmen, was sie brauchen, was sie sagen wollen. Unseren Bundesrätinnen und Bundesräten kommt sozusagen als ,Verbindungsfrau bzw. Verbindungsmann‘‚ die Verantwortung zu, die Anliegen der Vorarlberger Bevölkerung in Wien zu vertreten."

Im Anschluss empfing Landtagspräsident Albert Frick die Bundesrät:innen im Landtagsgebäude in Liechtenstein. Einem Arbeitsgespräch mit Abgeordneten folgte eine Führung durch das Landtagsgebäude. (Schluss) red

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie auf der Website des Parlaments.

