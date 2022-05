BürgerInnen Forum Europa präsentiert sein Programm für die Zukunft Europas

Karas, Lunacek, Kern, Molterer und weitere präsentieren am 30. Mai 2022 ab 17.30 Uhr im Haus der Industrie Forderungen für die Weiterentwicklung der EU.

Wien (OTS) - Der überparteiliche Verein "BürgerInnen Forum Europa" präsentiert im Rahmen des diesjährigen Europaabend unter dem Titel "Ein Abend im Zeichen der Sterne" sein mit konkreten Ideen und Forderungen gefülltes Programm. Dieses wurde in den letzten Monaten von den Beiräten des BGFE und auf Basis der Anliegen und Ideen aus knapp 30 BürgerInnendialogen erarbeitet.

"In Zeiten, wo das Miteinander öfter in den Hintergrund gerät, ist es uns im BürgerInnen Forum Europa wichtig zu zeigen, dass Menschen aus unterschiedlichen Parteien gemeinsam an inhaltlichen Ideen arbeiten" , so unser Obmann und Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar Karas. "Mit dem Programm für die Zukunft Europas liefern wir knapp 200 konkrete Handlungsempfehlungen, die unsere EU handlungsfähiger machen."

Der Europaabend findet am Montag, den 30. Mai 2022 (Einlass: 17.30 Uhr / Beginn: 18 Uhr) im Haus der Industrie (Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien) statt. Zudem wird ein Livestream unter bgfe.at angeboten. MedienvertreterInnen bitten wir um Anmeldung unter anmeldung @ buergerforum-europa.at. Foto- und Videomaterial wird sehr gerne auf Nachfrage zur Verfügung gestellt. Das Programm wird ab dem 30. Mai online unter bgfe.at nachzulesen sein.

Die Veranstaltung wird durch Videobotschaften von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet. Die inhaltlichen Beiträge werden u.a. von Othmar Karas (Obmann), Ulrike Lunacek (Obmann-Stv.), Christian Kern, Wilhelm Molterer, Christiane Brunner, Franz Marhold, Irene Giner-Reichl, Friedhelm Frischenschlager und Maria Berger präsentiert.

Zudem geben die fördernden Mitglieder des BGFE, darunter u.a. Bernhard Spalt (Vorstandsvorsitzender Erste Group) und Johann Strobl (Vorstandsvorsitzender Raiffeisen Bank International), Einblicke in ihre Visionen für die Weiterentwicklung der EU.

Programmpräsentation des BürgerInnen Forum Europa

Datum: 30.05.2022, 18:00 - 20:30 Uhr

Ort: Haus der Industrie, Großer Festsaal

Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien, Österreich

Url: http://bgfe.at/

