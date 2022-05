Kirill Petrenko dirigiert das Webern Symphonie Orchester

Matinee am 26.05.2022 im Wiener Musikverein

Wien (OTS) - Die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst gibt bekannt, dass Maestro Kirill Petrenko das Webern Symphonie Orchester der Universität am 26. Mai 2022 in einer Matinee zum Feiertag leiten wird. Der in Russland geborene Petrenko ist selbst Absolvent der mdw und hat 1997 im Rahmen seiner Abschlussprüfung im Musikverein debütiert. Er ist einer der international führenden Dirigenten und seit 2019 Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. „Die Arbeit mit dem Webern Symphonie Orchester ist etwas ganz Besonderes für mich. Wenn ich mit den Studierenden arbeite, erinnere ich mich an viele Dinge, die ich als Student an dieser Universität erlebt habe – so viele schöne und wertvolle Erinnerungen“, so Maestro Petrenko.

Bekannt für Programme, die selten zu hörende Werke in neuem Glanz erstrahlen lassen, wird Kirill Petrenko mit den Studierenden der mdw Erich Wolfgang Korngolds späte erste Symphonie in Fis-Dur op.40 aus 1952 präsentieren, sowie Béla Bártoks „Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta“, ein Schlüsselwerk des 20. Jahrhunderts.

97 junge Musikerinnen und Musiker der mdw sind mit diesen Werken live im Goldenen Saal des Musikvereins zu sehen und zu hören.

Das Webern Symphonie Orchester



Das Webern Symphonie Orchester ist der große Klangkörper der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Seit seiner Gründung wird hier der typische Wiener Musizier- und Klangstil gepflegt. Die Aufnahme in das Webern Symphonie Orchester setzt Orchestererfahrung und ein hohes spieltechnisches Niveau voraus. Ehemalige Mitglieder dieses Orchesters prägen die Klangkultur des internationalen Musiklebens entscheidend mit: Sie sind in den bedeutendsten Orchestern weltweit engagiert und nehmen teils führende Positionen als KonzertmeisterInnen und StimmführerInnen ein.

Die jungen Musikerinnen und Musiker freuen sich über Ihre Teilnahme.

Orchesterkonzert Webern Symphonie Orchester mit Kirill Petrenko

Programm:

Béla Bartók: Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta

Erich Wolfgang Korngold: Symphonie op.40 Fis-Dur

Datum: 26.05.2022, 11:00 - 12:45 Uhr

Ort: Musikverein

Musikvereinsplatz 1, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.musikverein.at/konzert/eventid/47052

