FPÖ – Kickl: Diese Bundesregierung hat jeden Bezug zur Realität verloren

Ein Leben ohne Masken- und Impfzwang ist die Normalität, nicht die Ausnahme

Wien (OTS) - „Diese Bundesregierung hat in den letzten beiden Jahren jeden Bezug zur Realität verloren.“ – So kommentierte heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl den Auftritt von Gesundheitsminister Rauch und Verfassungsministerin Edtstadler. „Nur wer so tickt, der kann auf die Idee kommen, Maskenpflicht und Impfpflicht als Normalzustand verkaufen zu wollen und den Menschen das Aus der Maskenschikane als Ausnahme zu präsentieren – wie eine Art Freigang für Sträflinge. Diese Regierung hat jeden Bezug zur Realität verloren und muss weg!“



Das Masken-Aus komme zudem Monate zu spät, wenn man sich andere europäische Länder ansehe, wo die Menschen schon seit langem wieder ein Leben in Freiheit genießen. Und diese Freiheit sei auch der Normalzustand in einem demokratischen Land – und nicht die Ausnahme, bekräftigte Kickl, der darüber hinaus die Frage stellte, warum die Maskenpflicht nicht sofort aufgehoben wird. „Wenn die Angemessenheit dieser Maßnahme schon heute nicht gegeben ist, warum werden hunderttausende Menschen noch eine Woche länger mit Masken gequält?“



Der nächste Schritt müsse nun die Abschaffung der Impfpflicht sein, forderte Kickl: „Österreich steht mit diesem Gesetz alleine auf weiter Flur. Kein anderes demokratisches Land hat zu einer derartigen Maßnahme gegriffen. Das Gesetz muss weg!“ Statt der heute ausgegebenen Devise „Die Maske kommt wieder“ müsse es gerade jetzt „Diese Regierung muss weg!“ heißen, so der FPÖ-Bundesparteiobmann abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at