„Adapter vs. Preserver“: PwC Portfolio Management Studie 2022 zeigt, wie unterschiedlich Unternehmen durch turbulente Zeiten steuern

Wien (OTS) -



Entscheider:innen in Unternehmen im deutschsprachigen Raum blicken überwiegend zuversichtlich auf eigene Wachstumschancen für die kommenden 5 Jahre – trotz großer Marktvolatilität und steigender Komplexität

Rund 3 von 4 der befragten Unternehmenslenker:innen wollen zwar mit strategischem „Adapter“-Ansatz flexibel auf Marktveränderungen reagieren und entsprechende Maßnahmen zur Optimierung des Geschäftsbereichs-Portfolios umsetzen – setzen aber praktisch überwiegend auf „bewahrende“ Maßnahmen („Preserver“-Ansatz)

Weiterhin wenig strukturelle Investitionen in Methoden und Tools zum Portfoliomanagement, um unter Druck und hoher Komplexität richtige Entscheidungen treffen zu können

Niedrige Umsetzungsquote definierter Maßnahmen zur Optimierung des Unternehmensportfolios

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die globale Wirtschaft gehen langsam zurück, sind jedoch nach wie vor spürbar und auch der Angriff Russlands auf die Ukraine hat Marktturbulenzen verursacht. Dies sind nur zwei von vielen sogenannten VUCA-Faktoren (Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität). Weitere sind unter anderem zunehmende Regulierung, Umweltrisiken oder technologische Veränderungen.

Wie blicken Entscheider:innen in Unternehmen auf solche Unsicherheiten und Komplexitäten? Mit welchen Strategien navigieren sie ihre Unternehmen durch turbulente Zeiten? Welche Strategien sind erfolgreich? Diese und weitere Fragen hat die aktuelle Portfolio Management Studie von PwC in Kooperation mit der TU Darmstadt unter Leitung von Prof. Schiereck untersucht. Zwei Kernergebnisse lauten: Mehr als vier von zehn Entscheider:innen in Unternehmen rechnen im 5-Jahres Zeitraum mit zunehmender Komplexität. Gleichzeitig sind mehr als die Hälfte der Unternehmensverantwortlichen mit Blick auf ihre Wachstumschancen moderat optimistisch.

Für die Studie hat die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC bis Februar 2022 200 Vorstände sowie Verantwortliche aus den Strategie- und M&A-Abteilungen von Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt.

Strategischer Wandel hin zu “Adapter-Ansatz”



„Dass die Unternehmensverantwortlichen überwiegend zuversichtlich auf die mittelfristige Marktentwicklung und ihre Wachstumschancen schauen, hat uns überrascht. Jedoch gab es schon vor Beginn des Ukraine-Kriegs eine teils deutliche Marktvolatilität und viele der nun eingetretenen Auswirkungen zeichneten sich bereits zuvor ab“, erklärt Gerald Eibisberger, Partner und Deals Leader bei PwC Österreich. „Sicherlich wirken derzeit noch Maßnahmen und Unterstützungsprogramme der Regierungen und Notenbanken mildernd. Somit sind die Auswirkungen des turbulenten Marktes erst zum Teil bei den Unternehmen angekommen.“

Die Befragten konstatieren jedoch durchaus einen Paradigmenwechsel – weg von kontinuierlichem Wachstum in einem recht stabilen Marktumfeld hin zu deutlich volatileren Märkten und schnelleren Marktverschiebungen. Dies zeigt sich auch bei den Strategien, die die Entscheider:innen verfolgen: 59 Prozent von ihnen setzen auf einen „Adapter“-Ansatz, der flexibel auf Marktveränderungen reagiert und Risiken minimiert, und planen, mit Unternehmenstransaktionen das Geschäftsbereichs-Portfolio zu verändern. Demgegenüber fokussiert der „Preserver“-Ansatz (41 Prozent) darauf, bestehende Strukturen zu optimieren und Effizienzpotenziale zu heben.

Je unsicherer das Marktumfeld, desto wichtiger ist eine konsequente Strategieumsetzung



Es zeigt sich eine deutliche Kluft zwischen Strategie und Umsetzung: Befragt nach ihren konkreten Maßnahmen wurden deutlich häufiger organische Maßnahmen genannt – also solche, die eher typisch für einen „Preserver“-Ansatz sind: Wachstumsprogramme (73,5 Prozent), Restrukturierung (69,5 Prozent) sowie Forschung und Entwicklung (49 Prozent). Anorganische Maßnahmen, eher charakteristisch für den “Adapter”-Ansatz – darunter Unternehmenskäufe (44 Prozent), Joint Ventures (27,5 Prozent) und Carve-outs (8,5 Prozent) – waren für die Befragten weniger relevant. Gregor Zach, Partner und M&A Leader bei PwC Österreich erklärt: „Es ist auffällig, wie selten sich in Österreich Unternehmensverantwortliche von Unternehmensbereichen trennen, für die sie gemäß der strategischen Analyse nicht mehr der beste Eigentümer sind. Statt sich mit Randthemen zu befassen, wird für das Management das konsequente Verfolgen von “Adapter”-Maßnahmen umso wichtiger, je komplexer und unsicherer das Marktumfeld ist.“

Verantwortliche setzen Portfoliostrategie nur selten konsequent um



Einen standardisierten Ansatz für das strategische Portfoliomanagement haben nur 69 Prozent der Unternehmensverantwortlichen vollumfänglich oder teilweise implementiert. 77,5 Prozent von ihnen meinten, den Ansatz für das strategische Management der Geschäftsbereiche nach transparenten, messbaren Kriterien durchzuführen. Gregor Zach ordnet ein: „Die größte Hürde scheint das Bekenntnis zur Umsetzung der eigenen strategischen Analyse zu sein – ist ein Ansatz zum Portfoliomanagement erst einmal vorhanden, nutzen Unternehmen diesen auch recht professionell.“

Aber setzen Unternehmen abgeleitete Maßnahmen zur Portfolio-Optimierung auch wirklich um? Antwort: eher nicht. So gaben nur 7,2 Prozent der Befragten an, dass sie eine Unternehmenseinheit rasch verkaufen würden, wenn der Ansatz zum strategischen Portfoliomanagement zu dem Ergebnis käme, dass diese Unternehmenseinheit nicht zum Kerngeschäft gehört.

Komplexe operative Strukturen effizient managen



Und wie steht es um das Management der operativen Unternehmensstrukturen? 57 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass die Komplexität der operativen Unternehmensstrukturen in den kommenden fünf Jahren linear zunehmen wird. Mit einer sogar exponentiellen Komplexitätszunahme rechnen 21 Prozent, und ein ähnlich hoher Anteil (21,5 Prozent) geht von gleichbleibender bzw. abnehmender Komplexität aus.

Wichtig ist es, seine operativen Strukturen genau zu verstehen, um ineffiziente Schnittstellen und Schwachpunkte zu erkennen und zu beheben. Einen entsprechenden Ansatz zur Steuerung der operativen Strukturen haben 46 Prozent der Befragten zum Teil und 20,5 Prozent vollständig implementiert. Und 80,1 Prozent derjenigen, die den Ansatz implementiert haben, führen diesen eigenen Angaben zufolge nach transparenten und messbaren Kriterien durch. Auffällig: Maßnahmen zum Management der operativen Strukturen setzen die Unternehmensverantwortlichen offenbar deutlich konsequenter um als diejenigen zum strategischen Portfoliomanagement.

„Dass Unternehmen die Maßnahmen, die die operativen Strukturen optimieren, weitaus konsequenter implementieren als die strategischen, ist nachvollziehbar“, so PwC-Deals-Experte Gerald Eibisberger. „Denn strategische Maßnahmen sind meist weniger greifbar und deutlich komplexer – wirken sich aber umso stärker auf die langfristige Positionierung aus. Allerdings kommt es mehr denn je auf die präzise Umsetzung aller definierten Maßnahmen an. Nur dann lässt sich auch das volle Wertsteigerungspotenzial zur Optimierung des Geschäftsbereichs-Portfolios erreichen.“

Weitere Informationen und die gesamte Studie finden Sie unter folgendem Link: https://direkt.pwc.at/portfolio-management

Über PwC



Vertrauen in der Gesellschaft aufbauen und wichtige Probleme lösen – das sehen wir bei PwC als unsere Aufgabe. Wir sind ein Netzwerk von Mitgliedsunternehmen in 156 Ländern. Mehr als 276.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbringen weltweit qualitativ hochwertige Leistungen im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung und Unternehmensberatung. Sagen Sie uns, was für Sie von Wert ist. Und erfahren Sie mehr auf www.pwc.at.

„PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbstständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure.



Über die TU Darmstadt



Die TU Darmstadt ist eine der führenden technischen Universitäten in Deutschland mit hoher internationaler Sichtbarkeit und Reputation. Laut einem kürzlich veröffentlichten Ranking der Zeitschrift WirtschaftsWoche gehören die Wirtschaftsingenieure der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität Darmstadt zu den Top 5 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit Platz 22 (von mehr als 2.500 Professorinnen und Professoren) schneidet das Fachgebiet Corporate Finance der Technischen Universität Darmstadt als bester deutscher Finance-Lehrstuhl im Ranking der forschungsstärksten BWL-Professoren ab. Prof. Dr. Schiereck leitete die Unterstützung der TU Darmstadt, unterstützt von Carlos Lopez Granado.

Rückfragen & Kontakt:

PwC Österreich

Anna-Maria Oberpriller

Corporate Communications

Tel.: +43 1 501 88 5115

anna-maria.oberpriller @ pwc.com