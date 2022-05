Terminkorrektur: AVISO: Gewerkschaft GPA-Pressekonferenz – Gewalt und Aggression am Arbeitsplatz

Präsentation einer IFES-Umfrage

Wien (OTS) - In den letzten Monaten kam es zu vermehrten Rückmeldungen von BetriebsrätInnenen und Mitgliedern, dass Gewalt und Aggression am Arbeitsplatz ein zunehmendes Problem darstellen. Die Gewerkschaft GPA zum Anlass, eine Meinungsumfrage in Auftrag zu geben, die Gewalt und Aggression am Arbeitsplatz untersucht. Die Präsentation der Ergebnisse, die Analyse der Ursachen und daraus resultierende Konsequenzen sind Gegenstand dieser Pressekonferenz, zu der wir die VertreterInnen der Medien herzlich einladen.

Zeit: Montag, 30. Mai 2022, 09:30 Uhr

Ort: Gewerkschaft GPA, Veranstaltungszentrum D3, Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien

Ihre Gesprächspartnerinnen:

Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA

Eva Zeglovits, Geschäftsführerin des Instituts für empirisches Sozialforschung IFES

