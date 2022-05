Noch mehr Vorteile: kika Fanpunkte und Leiner-Münzen können ab sofort in allen Restaurants gesammelt und eingelöst werden

St. Pölten (OTS) - Bei kika/Leiner sparen Kundenclub-Mitglieder ab sofort noch mehr, denn Bonuspunkte können jetzt auch in den hauseigenen Restaurants gesammelt und eingelöst werden. Seit die neuen Kundenclubs im Oktober 2020 gestartet sind, haben sich zudem bereits 750.000 neue Mitglieder registriert.

Bei kika/Leiner zahlt sich Kundentreue aus: Mitglieder des Leiner Wohntraum-Clubs sowie des kika Fanclubs erwarten ab sofort zusätzliche Belohnungen. Die Bonuswelt wird österreichweit um alle kika/Leiner Restaurants erweitert und ermöglicht BesucherInnen der Einrichtungshäuser das Sammeln und Einlösen ihrer Bonuspunkte auch in der Gastronomie. Und zwar für das gesamte Angebot – vom Frühstücksbuffet über saisonale Speisen bis hin zu Kuchen, Eis und auch Getränken.

„Wir möchten uns bei unseren langjährigen KundInnen für ihre Treue bedanken und laden auch neue KundInnen ein, mit einer kostenlosen Mitgliedschaft, viele exklusive Vorteile zu genießen“ , so Reinhold Gütebier, CEO von kika/Leiner. „Die Einbindung der Gastronomie in die Bonuswelt ist uns besonders wichtig, denn seit dem Ausbau unseres Gastroangebots im Vorjahr ist der Andrang in den Restaurants weiter gestiegen. Egal ob vor, während oder nach dem Einkauf – die Genusspause wird für Kundenclub-Mitglieder jetzt noch entspannter.“

Schon mehr als 1,6 Millionen Mitglieder

Seit dem Relaunch im Oktober 2020 konnten der Leiner Wohntraum-Club und der kika Fanclub bereits mehr als 750.000 neue Mitglieder gewinnen. Insgesamt profitieren mehr als 1,6 Millionen KundInnen von zahlreichen Vorteilen wie das kostenlose Nähservice und die Nutzung des Transporters für ein ganzes Wochenende, exklusive Gewinnspiele, Rabatte und Sonderpreise, kleine Geschenke und Aufmerksamkeiten und vor allem die Möglichkeit bei jedem Einkauf Bonuspunkte zu sammeln und laufend Geld zu sparen. Die Anmeldung ist kostenlos und sowohl online als auch in jedem Einrichtungshaus möglich.

Das österreichische Traditionsunternehmen mit Sitz in St. Pölten steht für Möbel und Wohnaccessoires zum besten Preis. In 26 kika und 14 Leiner Einrichtungshäusern in ganz Österreich finden Kundinnen und Kunden eine große Auswahl an Wohnwelten verschiedener Markenhersteller. kika/Leiner beschäftigt mehr als 4.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich und ist seit 2018 Teil der SIGNA Retail Gruppe. Das Unternehmen wird von CEO Reinhold Gütebier geführt.

