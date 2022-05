Umzugs-Bonus, der glücklich macht

Wien (OTS) - Aller Umzug ist schwer: Um bei einem anstehenden Wohnungswechsel einigen glücklichen Gewinner*innen unter die Arme zu greifen, haben sich das Immobilien-Start-up Immomatch und ENERGY ÖSTERREICH zusammengetan und gleich dreimal einen Umzugs-Bonus im Wert von 650 Euro verlost.

Die ENERGY Möbelpacker waren wieder am Werk und wurden diesmal von Immomatch unterstützt. Die Gewinnspiel-Aktion lief insgesamt 3 Wochen lang und teilnehmen konnte jeder, der sich über die ENERGY ÖSTERREICH Website angemeldet und kurz erzählt hat, warum er oder sie den Bonus unbedingt braucht.

We Like To Move It

Jeder kennt es und keiner hat so wirklich Lust darauf: Von A nach B umziehen. Es nervt einfach nur und kostet neben haufenweise Nerven und Zeit auch noch Geld. Vor allem, wenn Familie und Freunde keine Zeit haben, mit anzupacken, müssen Umzugshelfer her. Genau die sparen sich jetzt die drei ausgewählten Gewinner*innen des Umzugs-Bonus, die per Anruf über ihr Glück informiert wurden.

Von Kreuzbandriss bis Schulter-OP

Die Gründe, warum der Umzugs-Bonus dringend gebraucht wird, waren wirklich mehr als einleuchtend. Die Oberösterreicherin Viktoria B., die sich unter anderem über den Gewinn freuen durfte, liegt mit gerissenem Kreuzband zuhause und ist aufgrund des bevorstehenden Umzugs nach Wien mehr als happy, dass sie gewonnen hat. Auch die beiden anderen Gewinner Moritz L. und Oliver M., die für die offizielle Übergabe im ENERGY Studio waren, zeigten sich sichtlich erfreut. Eine Schulter-OP und somit eingeschränkte Bewegungsfreiheit sowie Vollzeitjob und Kind würden ein alleiniges Umziehen zu einer ziemlichen Herausforderung machen, weswegen auch sie sich über den Bonus in der Höhe von 650 Euro freuen durften.

In 4 Schritten zu deinem „Immomatch“

1. Immomatch App kostenlos herunterladen

2. Individuelles Profil erstellen und Wunschmieter oder -wohnung definieren

3. Durch das Angebot swipen

4. Dein „Immomatch“ finden und Besichtigungstermin ausmachen

Über Immomatch

Immomatch steht für die Zukunft der provisionsfreien Wohnungsvermittlung. Mit der kostenlosen App wurde eine Wohnungsplattform geschaffen, auf der Mieter ihre Traumwohnung und Vermieter einen geeigneten Mieter finden können. Auch WG-Zimmer werden mit Immomatch auf einfachste Weise vermittelt. Was Immomatch ausmacht, ist, dass man sich das Geld für Makler und Provisionen sparen kann und durch präzise Filterkriterien genau das findet, was man sucht. Ganz einfach per Swipe- & Match-Prinzip!

Über ENERGY ÖSTERREICH

Für junge, urbane Hörer*innen – von Pop über Dance bis RnB und Rock, ist bei ENERGY jede Musikrichtung vertreten. ENERGY ist ein dynamisches Hit-Radio mit klarem Musikschwerpunkt für Wien, Niederösterreich, das Burgenland, Salzburg und Tirol. Was auch immer Gesprächsthema ist – bei ENERGY findet es statt: Kontrovers, emotional und immer unterhaltsam.

Foto 1 v.l.n.r.: Oliver M., Sarah Sophie Günther (Head of Marketing, Immomatch), Sophie Marie Werner (Moderatorin, ENERGY ÖSTERREICH), Moritz L.

Foto 2: zwei der Gewinner; Oliver M. & Moritz L.

