ZOTAC PRÄSENTIERT EINE WELT NEUER MÖGLICHKEITEN AUF DER COMPUTEX 2022

Hongkong (ots/PRNewswire) - ZOTAC Technology Limited, einer der führenden Hersteller von Grafikkarten, ZBOX Mini- und Desktop-PCs, zeigt im Rahmen der diesjährigen Computex 2022 auf seinem virtuellen Stand exklusiv seine neusten Produktneuheiten: vom Metaverse-fähigen Backpack-PC VR GO 4.0, der neuen professionellen Mini-Workstation ZBOX QTG7A4500, bis hin zur neusten ZBOX PI336 pico, dem kleinsten vollausgestatteten Mini-PC im Hosentaschenformat. Die neuen Produkte zeigen zusammen mit den bereits etablierten und preisgekrönten Grafikkarten allen Besuchern einmal mehr, wie sich ZOTAC im digitalen Universum des „Create, Play and Work" positioniert.

DER NEUE BRANCHENFÜHRENDE BACKPACK-PC

Der ZOTAC VR GO 4.0 Backpack-PC der neusten Generation bietet eine ultimative Bewegungsfreiheit und eine erstklassige beispiellose Konnektivität. Ausgestattet mit neusten Technologien und einer NVIDIA RTX™ A4500 GPU unterstützt der neue Backpack Entwickler und 3D-Designer, in Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) oder Mixed Reality (MR), VR-Inhalte, virtuelles Entertainment und weiteren technischen Szenarien zu visualisieren und umzusetzen. Die leistungsstarke Hardware bietet zudem mehr visuelle Wiedergabetreue und immersive VR-Erlebnisse.

DIE FLACHSTE PROFESSIONELLE WORKSTATION

Die neuste ZBOX Mini-PC Workstation, ZBOX QTG7A4500, bietet Designern, Ingenieuren, Analysten und Kreativen in einem besonders flachen und kleinen Gehäuse mit nur 2,65 Litern Volumen eine herausragende Performance. Die neue ZBOX setzt ebenso wie der VR GO 4.0 auf die professionelle NVIDIA® RTX™ A4500 GPU, die auf der NVIDIA Ampere-Architektur basiert und Features wie Echtzeit-Raytracing, Simulation und künstlicher Intelligenz beinhaltet. Der GPU steht zudem ein Intel® Core™ i7-Prozessor zur Seite mit 8 Kernen und 16 Threads. Diese Kombination garantiert eine hohe Leistungsfähigkeit, um speicherintensive Arbeitslasten zu bewältigen und die Grafikleistung für ein reibungsloses Multitasking- und Reaktionserlebnis zu beschleunigen.

DER KLEINSTE VOLLWERTIGE DESKTOP-PC

Endlose Möglichkeiten ist das Credo der neuen ZBOX PI336 pico. Die 4K-fähige ZBOX pico besitzt bereits eine Vorinstallation von Windows 11 Pro und verfügt über ein aktualisiertes Design, während sie immer noch bequem in eine Hosentasche passt. Mit der Unterstützung von zwei 4K-Displays, erweiterbarem Speicher über Micro-SDXC, Erweiterungsanschlüssen in Standard-Desktop-Größe und integriertem Arbeitsspeicher ist der wohl kleinste vollwertige Computer der Welt in der Lage, Cloud-basierte Anwendungen auszuführen, leichte alltägliche Aufgaben vor Ort oder von einem entfernten Standort aus zu bewältigen und das, dank des passiv gekühlten Gehäuses, absolut lautlos.

DIE ULTIMATIVEN GRAFIKKARTEN FÜR GAMER UND KREATIVE

Die aktuelle ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 30 Serie bietet eine besonders leistungsstarke Performance, um die weltweit beliebtesten Spiele und kreativen Apps zu erleben. Die auf der NVIDIA Ampere-Architektur basierenden Grafikkarten sind mit bis zu schnellem GDDR6X-Speicher, RT-Kernen der 2. Generation für Raytracing und Tensor-Kernen der 3. Generation für neue, innovative KI-Funktionen wie NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast-Technologien und breiter GPU-Beschleunigungsunterstützung in einer Vielzahl von Kreativanwendungen ausgestattet.

