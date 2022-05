FPÖ – Schnedlitz: Unterstützung der Kandidatur von Van der Bellen ist eine politische Bankrotterklärung

Wien (OTS) - „Es mutet schon eigentümlich an, wenn ein Bundespräsident nach all den politischen Skandalen, Korruptionsermittlungen und Verfassungsbrüchen der schwarz-grünen Chaosregierung, sich nur an ‚Ibiza‘ erinnern kann. Das muss wohl daran liegen, dass es Van der Bellen wohl nur wichtig war, den grünen Marsch durch die Instanzen nicht zu bremsen“, reagierte heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf die Verlautbarung des Bundespräsidenten.

Es sei aber auch ein Armutszeugnis und eine Bankrotterklärung von ÖVP, SPÖ und NEOS keine eigenen Kandidaten aufstellen zu wollen. Wobei gerade bei der ÖVP anscheinend die Personaldecke recht nieder hänge. „Die Schwarzen zittern anscheinend wegen ihrer Corona-Politik vor einer krachenden Niederlage oder finden niemanden, der nicht unter Korruptionsverdacht steht“, so Schnedlitz.

„Die letzten sechs Jahre haben eindeutig gezeigt, dass Van der Bellen für dieses so wichtige Amt nicht geeignet ist – er hat es eigentlich fast ad absurdum geführt. Überall, wo er hätte eingreifen müssen, in Wort und Tat, kam nur tiefstes Schweigen und eine Akzeptanz eines zutiefst hinterhältigen und menschenverachtenden Polit-Apparats von ÖVP und Grünen. Man muss fast den Eindruck gewinnen, dass Van der Bellen außer seinen linkssozialistischen Genossen schon alles egal ist“, betonte der FPÖ-Generalsekretär.

„Die Freiheitliche Partei wird sich jedoch nicht hinter Van der Bellen verstecken, sondern einen Kandidaten, ob Mann oder Frau, aufstellen dem Freiheit, Grundrechte und der Schutz unserer Verfassung wichtig ist. Wenn ÖVP, SPÖ und NEOS meinen, sich dem demokratischen System entziehen zu wollen, geben sie damit eine staatspolitische Verantwortung und Respekt gegenüber Wahlen ab“, führte Schnedlitz aus.

