10. Juni 2022: 2. Österreichische „Ocean Night“ in Wiener Neudorf

Nach dem sensationellen Erfolg der 1. „Ocean Night“ mit über 400 Besuchern im April 2019, wird es im Jahr 2022 wieder eine „Ocean Night“ in Österreich geben.

Wien (OTS) - Ein Fixtermin für die österreichische Taucherszene und alle Menschen, die an Meeres- und Artenschutz interessiert sind: Die größte Charity-Veranstaltung für Meeres- und Artenschutz in Österreich findet am Freitag, 10. Juni 2022, im Freizeitzentrum Wiener Neudorf (Bezirk Mödling, NÖ) statt. Sie wird vom Tauchclub Wiener Neudorf (www.tcwn.at) gemeinsam mit der international tätigen Meeres- und Artenschutzorganisation Sharkproject (www.sharkproject.org) organisiert. Ziel der Veranstalter ist es, allen Interessierten den Kontakt mit internationalen Top-Experten zu ermöglichen und gemeinsam Geld zur Finanzierung von Meeres- und Artenschutzprojekten zu sammeln.



Schon bei der Premiere im Jahr 2019 hat sich diese Abendveranstaltung als perfekter Networking-Treffpunkt für Taucher, Unterwasserfotografen, Meeresschützer und alle, die es werden wollen, präsentiert. Das wird nun am 10. Juni 2022 mit einem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Programm wiederholt.



Als Vortragende haben bereits zugesagt: Meeresforscher Francesco Ferretti – (Virginia State University (USA), "Die letzten Weißen Haie des Mittelmeeres"), Sharkproject-Gründer Gerhard Wegner („Hailights – Begegnungen von Menschen und Haien“), der steirische Profi-Fotograf Heinz Toperczer berichtet über sein Foto „Der Mann im Wal“, das um die Welt ging und der TCWN präsentiert ein Unterwasser-Filmprojekt, das mit historischen „Eumig Nautica“-Kameras gedreht wird. Diese Super8-Kameras wurden früher in Wiener Neudorf produziert.



Dazu Roland Krammer, TCWN-Obmann und Herbert Futterknecht, Vorsitzender von Sharkproject Österreich unisono: „Mit der Ocean Night in Wiener Neudorf bringen wir nach der erzwungenen COVID-Pause wieder gemeinsam internationale Top-Experten nach Österreich. Wir informieren die Bevölkerung und motivieren gleichzeitig zu Spenden und Unterstützung von dringend notwendigen Meeres- und Artenschutzprojekten.“



Eine große Charity-Tombola mit Preisen, die die Herzen von Reiselustigen, Tauchern und Unterwasserfotografen etc. höherschlagen lassen werden, rundet den Abend ab. Außerdem wird bei der „Ocean Night“ auch das 20-jährige Bestehen von Sharkproject mit einer Party für alle Unterstützer und ehrenamtlichen Mitarbeiter gefeiert.



Freitag, 10. Juni 2020, Einlass 18.30 Uhr

Freizeitzentrum, Eumigweg 1, 2351 Wiener Neudorf, NÖ



Eintritt: Freie Spende – Tickets rasch reservieren unter www.tcwn.at

(bzw. Direktlink: https://bit.ly/3livxgH)



Die Veranstaltung wird unterstützt von: Marktgemeinde Wiener Neudorf, Tauchreisen Lorenc, ETI, Amun Ini Resort und Salaya Beach Houses (Philippinen), Najada Diving (Kroatien), Ducks Diving Safaga (Ägypten), earbreeze, Extra Divers (Malta), Fish & Trips, LUSH Cosmetics, Macaron Manufaktur & The Skills Group.

