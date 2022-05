Star Inn Hotels gehen mit Jaufer Rechtsanwälte und Großinvestor in die Sanierung

Wien (OTS) - Die Coronapandemie sowie Altlasten aus der Vergangenheit machten den Schritt zur Sanierung notwendig: Die Star Inn Hotelbetriebs GmbH, die in Österreich acht Hotels in Wien, Salzburg und Linz betreibt, hat heute am Handelsgericht Wien einen Sanierungsplanvorschlag unterbreitet, der die Fortführung der Hotelgruppe mit einem neuen Investor vorsieht.

“Der Städtetourismus hat eine glänzende Zukunft, die Star-Inn-Hotels sind dafür mit einem exzellenten Team und Standorten in Innen-Stadt-Lagen gut aufgestellt. Die Sanierung nach zwei harten Corona-Jahren ist jetzt leider der einzige Weg, um die Zukunft der Hotels gemeinsam mit einem Investor zu sichern”, so Kathrin Garai, Geschäftsführerin von Star Inn.

“Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird sich nichts ändern, sie sind für die Zukunft von Star Inn das essenzielle Fundament. Nur so können wir nach wie vor für unsere Gäste in gewohnter Manier da sein – und das ist uns das Wichtigste”, so Kathrin Garai weiter.

Sämtliche Hotels sollen von einem strategischen Investor aus dem Hospitality-Bereich, mit dem die Verhandlungen bereits seit längerer Zeit laufen, weitergeführt werden. Geplant ist auch die Weiterentwicklung des Konzeptes mit umfangreichen Investitionen an den Standorten.

Der Hotelbetrieb ist von der Sanierung in keiner Weise beeinträchtigt. Alle Hotels werden weiterhin regulär betrieben und stehen den Gästen uneingeschränkt zur Verfügung.

Über Star Inn Hotels:

Star Inn Hotels betreibt insgesamt acht Hotels in Wien, Salzburg und Linz. Die Hotels sind der gehobenen Mittelklasse zuzuordnen, werden von einem internationalen Publikum frequentiert und richten sich sowohl an individuelle Geschäftsreisende als auch an Touristen. Die Star Inn Hotels stehen für erstklassige Qualität zu attraktiven Preisen an Top-Standorten. Dieses Preis-Leistungsverhältnis wird auch künftig die Ausrichtung der Star Inn Hotels prägen.

Rückfragen & Kontakt:

BSH advisors

Dr. Sabine Schnabel, LL.M.

presse @ bsh-advisors.com

+43 1 99 69 912