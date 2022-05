New World of Work für Ricoh Austria im THE ICON VIENNA

Ricoh Austria bezieht einen neuen Standort am Wiener Hauptbahnhof und gestaltet eine attraktive, nachhaltige und innovative Arbeitswelt

Wien (OTS) - Das Headquarter der Digital Services Company Ricoh Austria befindet sich ab sofort im hochmodernen Office des THE ICON VIENNA am Wiener Hauptbahnhof. Von den rund 220 Mitarbeiter:innen in Österreich sind ca. 120 in Wien angesiedelt.

Hybrides Arbeiten: sorgfältig nach den Bedürfnissen Ricohs ausgewählt

Auf knapp 800 m2 Bürofläche bietet Ricoh alle Voraussetzungen für Wohlbefinden und effiziente Zusammenarbeit. Die Räumlichkeiten sind mit modernster Ricoh-Technologie ausgestattet, die es den Mitarbeiter:innen ermöglicht, von überall aus smart zusammen zu arbeiten.

Das digitale Dienstleistungsunternehmen hat bereits vor der Pandemie Home-Office ermöglicht. Künftig setzt Ricoh noch stärker auf die Ausgewogenheit zwischen Remote Work und Office Work. Communication Services Lösungen wie Collaboration Boards und AV-Systeme gewährleisten dabei eine perfekte User Experience in hybriden Meetings und eine nahtlose Zusammenarbeit. Mitarbeiter:innen können Arbeitsplätze und Meetingräume mit der unternehmenseigenen Lösung Ricoh Spaces, einer innovativen Raumbuchungssoftware, ganz einfach via App oder am Desktop buchen. In punkto Mobilität setzt Ricoh einmal mehr auf Umweltfreundlichkeit. Ausschlaggebend für die Wahl des neuen Standortes war auch die gute öffentliche Erreichbarkeit. Die wenigen, notwendigen Parkplätze werden durch die Buchungsmöglichkeit via Ricoh Spaces optimal ausgelastet.

LEADING CHANGE AT WORK: den Wandel in der Arbeitswelt gestalten

Daniel Tschudi, CEO von Ricoh Österreich und Schweiz, freut sich über den Neubeginn: „ Das neue Büro im THE ICON VIENNA erfüllt alle Anforderungen Ricohs an modernes Arbeiten und unsere Nachhaltigkeitsstrategie. Unsere hybride Arbeitsweise in Kombination mit dem Einsatz unserer eigenen Lösungen bringt uns den Nutzen, den wir auch für unsere Kund:innen schaffen – im Sinne unserer Kampagne „Leading Change at Work, den Wandel in der Arbeitswelt gestalten“. Ich freue mich darauf, zahlreiche Kund:innen im neuen Ricoh Headquarter begrüßen zu dürfen, um zu präsentieren, wie wir unsere Lösungen einsetzen und so besser und effizienter zusammenarbeiten. Für unsere Mitarbeiter:innen bietet die gute Infrastruktur am Hauptbahnhof Wien – neben der perfekten Erreichbarkeit – auch Einkaufsmöglichkeiten, Fitnessstudios, Restaurants und viele andere Vorteile .“

Medienvertreter:innen haben die Möglichkeit, das neue Ricoh Office im Rahmen eines Pressefrühstücks am 21. Juni 2022 kennenzulernen. Daniel Tschudi, der seit April als CEO für Österreich verantwortlich ist, zieht Bilanz zum erfolgreichen letzten Geschäftsjahr und stellt die Ausrichtung für das aktuelle Geschäftsjahr vor. Interessierte können sich per Mail an uleimbach @ ricoh.at anmelden.

Rückfragen & Kontakt:

Ricoh Austria GmbH

Ute Leimbach

Mobil: +43 664 80 464 2200

Email: uleimbach @ ricoh.at

Homepage: www.ricoh.at