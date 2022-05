Wiener Städtische erweitert digitales Kundenservice

Zwei digitale Neuerungen stehen ab sofort Kunden zur Verfügung. Kfz-Schäden können über die „losleben-App“ eingereicht werden und das neue Kundenportal „Meine WIENER STÄDTISCHE“ ist online.

Wien (OTS) - Die am besten bewertete Versicherungs-App in Österreich kann ab sofort noch mehr. Die „losleben“-App der Wiener Städtischen wird zum Dreh- und Angelpunkt bei der Einreichung von Rechnungen oder Schadensmeldungen. Schon bisher konnten Arzt- und Medikamentenrechnungen sowie Schäden im Haushalt und Eigenheim einfach und bequem über die „losleben“-App eingereicht werden, jetzt steht dieses Service auch für Kfz-Schäden-zur Verfügung. „Die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden hat oberste Priorität, daher entwickeln wir unser digitales Angebot an digitalen Kundenservices konsequent weiter. Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden höchste Convenience bieten und das Leben erleichtern“, sagt Wiener Städtische-Vorstandsdirektorin Sonja Steßl.

Schnell und bequem losleben

Kunden können Schäden aus der Kfz-Kasko und Kfz-Haftpflichtversicherung zu ihrem versicherten Kraftfahrzeug in wenigen Schritten direkt über die App melden: vom einfachen Marderbiss bis zum Unfall mit mehreren Beteiligten. Das Besondere: Wenn bei einem Unfall das eigene und das gegnerische Fahrzeug beschädigt sind, ist eine Meldung ausreichend. Der Rest wird von „losleben“ erledigt. Durch die direkte Verwendung am Smartphone können beispielsweise Schadensfotos einfach mit der Kamera aufgenommen werden und für die Angabe des Schadensortes wird die Karten-Funktion des Smartphones genutzt. Nach der Einreichung werden für die Klärung von Fragen die Kontaktdaten des zuständigen Sachbearbeiters in der App angezeigt. Zusätzliche Dokumente können zudem direkt über die App nachgereicht werden. Sollte es Statusänderungen geben, werden diese den Kunden automatisch via Push-Notification angezeigt.

Und noch ein Vorteil: Durch die Registrierung in der App werden sämtliche Informationen aus der Polizze (z.B. die versicherten Fahrzeuge) direkt hinterlegt – diese Daten müssen nicht mehr manuell eingegeben werden.

Neues Kundenportal „Meine WIENER STÄDTISCHE“

Neu ist ab sofort auch das innovative Kundenportal „Meine WIENER STÄDTISCHE“. Es bietet Kunden eine Vertrags- und Schadensübersicht auf einen Klick sowie die Möglichkeit, digitale Polizzen zugestellt zu bekommen und auch Schadensmeldungen einfach durchzuführen. Zudem können Kunden direkt mit dem Betreuer oder der ServiceLine in Kontakt treten. „Das neue Kundenportal wurde mit höchsten Ansprüchen an die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden entwickelt. Und es ist technisch so mit ‚losleben‘ abgestimmt, dass die App-Registrierung auch gleich für das Kundenportal genutzt werden kann. Damit tragen wir unserer Omnichannel-Strategie Rechnung, dass Kundinnen und Kunden den für sie bestmöglichen Kommunikationsweg wählen können“, sagt Steßl.

Die Presseaussendung finden Sie auch unter wienerstaedtische.at

Rückfragen & Kontakt:

WIENER STÄDTISCHE Versicherung

Unternehmenskommunikation

Schottenring 30, 1010 Wien



Christian Kreuzer – Leitung

Tel.: +43 (0)50 350 - 21336

E-Mail: c.kreuzer @ wienerstaedtische.at



Ralf Maurer

Tel.: +43 (0)50 350 - 21227

E-Mail: r.maurer @ wienerstaedtische.at