Fulbright Austria: „SummerFest 2022“ und 60 Jahre Betreuung des US-Fremdsprachenassistenzprogramms

In 13 Wochenstunden vermitteln US-Fremdsprachenassistent/inn/en von Oktober bis Mai in österreichischen Klassenzimmern neben Englisch ihre Perspektive auf die USA.

Wien (OTS) - Für den Abend des 24. Mai 2022 organisiert Fulbright Austria das alljährliche SummerFest. Die Feierlichkeiten in der Arena21 im MuseumsQuartier Wien stehen für die Großzügigkeit der Gemeinschaft und den Einfluss, den Fulbright-Stipendiat/inn/en und US-amerikanische Lehrassistent/inn/en auf die Gesellschaft in Österreich und den USA haben. Im Rahmen des Festes feiert Fulbright Austria auch das 60-jährige Jubiläum der Vertragsunterzeichnung zwischen Fulbright Austria und dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) zur Betreuung des US-Teaching-Assistantship-Programms.

Seit 1962 spielt Fulbright Austria eine zentrale Rolle in der Verwaltung des US-Teaching-Assistantship-Programms für das österreichische BMBWF und übernimmt die Rekrutierung sowie Vermittlung von bisher über 4.000 US-College-Absolvent/inn/en an österreichische allgemein- und berufsbildende höhere Schulen. Dabei ist die hervorragende Zusammenarbeit mit allen beteiligten Institutionen, wie dem BMBWF, dem OeAD/weltweit unterrichten als Programmkoordinator des gesamten internationalen Sprachassistenzprogramms und dem österreichischen Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) als Koordinator für die teilnehmenden land- und forstwirtschaftlichen höheren Schulen, zu unterstreichen. Fulbright Austria hat so in diesem Schuljahr mehr als 140 amerikanische Staatsbürger/innen aus 33 US-Bundesstaaten an österreichische Schulen in kleinen wie großen Gemeinden in ganz Österreich platziert.

In 13 Wochenstunden vermitteln Fremdsprachenassistent/inn/en in österreichischen Klassenzimmern über einen Zeitraum von acht Monaten neben der englischen Sprache auch ihre Perspektive auf die USA. Sie machen als Native Speaker den Englischunterricht lebendiger und bringen österreichischen Schüler/inne/n ein besseres Verständnis für die amerikanische Kultur in all ihrer Vielfalt näher. Angesichts dessen, dass die Assistent/inn/en ganz unterschiedliche persönliche Hintergründe mitbringen, können die jungen Österreicher/innen, mit denen sie arbeiten, ein nuancierteres Bild der USA gewinnen. Die Fremdsprachenassistent/inn/en vertiefen auch ihren Einblick in die österreichische Kultur, indem sie aktiv am Leben ihrer jeweiligen Gemeinschaft teilnehmen.

Julia Petron, US-Fremdsprachenassistentin am Bundesrealgymnasium und Bundesoberstufenrealgymnasium BRG/BORG II Lessinggasse und am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Sigmund Freud in Wien, beschreibt ihre Erfahrung so: „Meine Zeit als US-Fremdsprachenassistentin war eine wundervolle Gelegenheit, um persönliche und berufliche Kontakte mit Menschen, die ich sonst nie getroffen hätte, zu knüpfen. Es sind vor allem die tagtäglichen Begegnungen, die uns näher zusammenbringen und damit sowohl gegenseitiges Verständnis als auch die Zusammenarbeit ermöglichen, welche Fulbright Austria anstrebt.“



Fulbright Austria Executive Director Hermann Agis, PhD betont: „Fulbright Austria ist stolz darauf, das US-Teaching-Assistantship-Programm in seinem Portfolio des akademischen und kulturellen Austauschs zu haben. Die Wirkung ist nachhaltig und fördert das gegenseitige Verständnis, Wissen, Frieden und Empathie auf beiden Seiten des Atlantiks.“

Die österreichische Fulbright-Kommission besteht seit 1950 auf Grundlage eines Abkommens zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten Staaten von Amerika mit dem Mandat, den wechselseitigen Kultur- und Wissenstransfer und die bilaterale Verständigung zu fördern. Fulbright Austria erfüllt dieses Mandat einerseits durch die Betreuung der Fulbright-Programme und andererseits durch die Verwaltung des Fremdsprachenassistenz-Programms des BMBWF. Als EducationUSA Advising Center informiert Fulbright Austria zudem Studierende und Institutionen über Studienmöglichkeiten in den USA oder Österreich.

https://www.fulbright.at/programs/in-austria/teaching-assistants

Weltweit unterrichten: https://www.sprachassistenz.at/portal/sprachassistenzincoming





„2022 SummerFest“-Spendenaktion Anlässlich des SummerFests ruft Fulbright Austria auch zur „2022 SummerFest“-Spendenaktion für junge Fulbright-Wissenschafter/innen auf. Support Fulbright Austria

