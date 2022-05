Campari stößt auf die offizielle Partnerschaft mit dem 75. Festival de Cannes an

Cannes, Frankreich (ots/PRNewswire) - Anlässlich des ersten Jahres, in dem Campari offizieller Partner des Festival de Cannes ist, veranstaltete die Marke einen spektakulären Abend, der große Filmgeschichten zum Leben erweckte

Im ersten Jahr als offizieller Partner des Festival de Cannes hat Campari, der kultige italienische rote Aperitivo, die Grenzen der Kreativität weiter verschoben, um seine Red Passion bei der 75. Ausgabe des weltberühmten Filmfestivals mit einem denkwürdigen Abend in Anwesenheit von Stars wie dem Schauspieler und Produzenten Édgar Ramírez, Mitglied der Jury des diesjährigen Festival de Cannes, zu präsentieren.

In Anlehnung an das Vermächtnis von Campari in der Welt des Kinos und in einem Veranstaltungsort im Herzen von Cannes lud die Marke jeden Gast ein, zum Protagonisten in der Welt von Campari zu werden. Die Gäste des unverzichtbaren Abends wurden mit einer Reihe einzigartiger Erlebnisse verwöhnt, die von der gesamten Croisette aus zu sehen waren, wobei die rote Beleuchtung in den Nachthimmel strahlte.

Der Abend war das jüngste Beispiel dafür, dass Campari die Grenzen dessen, was erwartet wird, überschreitet und über die Norm des Geschichtenerzählens hinausgeht. Eine Besonderheit war ein faszinierender schwarzer Würfel, der die Gäste beim Betreten des Raums aufforderte, eine Frage zu beantworten, die ihre Filmvorliebe widerspiegelte, und so eine visuelle Umgebung zu aktivieren, die auf ihrem Lieblingsgenre basierte. Anschließend wurde den Gästen ein speziell kuratierter Cocktail serviert, der von einem versteckten Mixologen zubereitet und durch die Wand geliefert wurde.

Die Beziehung der Marke zum Kino begann in den 1920er Jahren als Plattform, um ihre rote leidenschaft und Kreativität auf faszinierende und geheimnisvolle Weise zum Ausdruck zu bringen. Dazu gehört auch eine bemerkenswerte Partnerschaft mit Federico Fellini für einen TV-Spot im Jahr 1984. Diese reiche Geschichte wurde in jüngster Zeit mit Campari Red Diaries fortgesetzt, einer Serie von Kurzfilmen mit Schauspiel- und Regie-Legenden wie Zoe Saldana, Ana De Armas und vielen anderen.

Während des gesamten Abends waren die Gäste eingeladen, Campari-Cocktails zu genießen, die meisterhaft von Camparino in Galleria kreiert wurden, der legendären Bar, die 1915 von Davide Campari in der Galleria Vittorio Emanuele II in Mailand eröffnet wurde und die heute auf Platz 27 der Liste der 50 besten Bars der Welt 2022 steht.

Um das erste Jahr der offiziellen Partnerschaft zu würdigen, hat Camparino in Galleria einen einzigartigen Cocktail kreiert, der exklusiv beim Festival de Cannes serviert wird: Roter Teppich - Cannes Edition. Der Cocktail ist eine perfekt ausbalancierte Kombination aus Campari mit Espolòn Tequila Blanco, Fino Sherry mit Seeblatt, Cinzano Vermouth Blanco, Wray & Nephew Overproof Rum mit Salzsirup und Bitterorange, garniert mit Orangenschale. Der frische Geschmack und die salzigen Noten des Cocktails vermitteln die lebhafte mediterrane Atmosphäre des roten Teppichs des Festivals, während die zeitlose Vielseitigkeit von Campari das Profil mit seinem bitteren Geschmack und seiner einzigartigen roten Farbe ergänzt. Campari ist der Meinung, dass jeder Cocktail eine immerwährende Kreation ist, die eine einzigartige Geschichte erzählt, und dieser Cocktail erzählt eine Geschichte, die wirklich über das Übliche hinausgeht.

Julka Villa, die Leiterin des globalen Marketings der Campari Gruppe, kommentiert: „Inmitten der 75. Ausgabe des Festival de Cannes war die Campari-Veranstaltung eine aufregende Gelegenheit für uns, wichtige Gäste aus der Kinobranche und Filmliebhaber einzuladen, zusammenzukommen und in ein Campari-Erlebnis einzutauchen, das so kreativ und innovativ ist wie das Vermächtnis der Marke im Kino. Campari ist davon überzeugt, dass große Geschichten jenseits des Gewöhnlichen liegen und ein zeitloses Schaufenster der Kreativität und Leidenschaft darstellen. Unsere Veranstaltung war die perfekte Gelegenheit, diese Rote Leidenschaft auf das weltberühmte Filmfestival zu bringen."

Für weitere Informationen folgen Sie den Social Media Channels von Campari @campariofficial.

#Campari #Cannes2022 #RedPassion

www.campari.com

https://www.youtube.com/EnjoyCampari

https://instagram.com/campariofficial

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1823202/Campari_Event_image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1823203/Campari_Event_image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1823204/Campari_Event_image_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1823205/Campari_Event_image_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1823206/Campari_Event_image_5.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Emma Videan,

+447804512968,

campari @ hkstrategies.com