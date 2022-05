„Starmania 22 – Live on Tour“: Finalistinnen und Finalisten rocken Österreichs Bühnen mit den Hits aus der Show

Die „Starmaniacs“ live erleben – erstes Konzert am 4. Juni

Wien (OTS) - St. Pölten, Graz und Wien: Am Samstag, dem 4. Juni 2022, eröffnen die diesjährigen Finalistinnen und Finalisten in Niederösterreich „Starmania 22 – Live on Tour“! Auf dem Programm der insgesamt drei Konzerte stehen die Hits aus der Show: Judith Lisa Bogusch, Stefan Eigner, Daniel Fink, Martin Furtlehner, Sebastian Holzer, Emil Kafka, Dora Leonardi, Lukas Meusburger, Marco Spiegl und Valentina Thoms stehen dabei mit Solosongs, Duetten und Gruppennummern auf der Bühne – nicht fehlen darf natürlich auch Stefan Eigners selbstgeschriebener Winnersong „’Es End is no fern“! Außerdem sorgen ein eigens arrangiertes Opening sowie Rückblicke auf die Highlights und die bewegendsten Momente der Show für ein unvergessliches Erlebnis. Durch die Abende führt Marco Spiegl, der sich bei „Starmania 22 – Live on Tour“ gesanglich und auch als Moderator voll ins Zeug legt.

Die Tourdaten (Beginn jeweils um 18.00 Uhr):

Samstag, 4. Juni: VAZ St. Pölten

Freitag, 17. Juni: Orpheum Graz

Sonntag, 19. Juni: MuseumsQuartier Wien – Halle E

Tickets sind auf Oeticket sowie in allen Oeticket-Vorverkaufsstellen und via ticket @ nxp.at erhältlich. Im Falle einer coronabedingten Absage der Tour oder einzelner Konzerte wird der Ticketpreis rückerstattet.

Tickets für „Starmania 22 – Live on Tour“ gewinnen

Unter mein.ORF.at (https://www.mein.ORF.at/starmania22/tour/) haben Fans die Möglichkeit, je fünf Mal zwei Tickets für „Starmania 22 – Live on Tour“ in St. Pölten, Graz und Wien zu gewinnen! Was dafür zu tun ist? Einfach einen Blick in den Tourbus werfen und herausfinden, wer sich hineingeschlichen hat und nicht zu den anderen passt. Mit etwas Glück wartet dann einen Ticket-Gewinn für den Wunsch-Tourstopp!

