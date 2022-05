Deutscher Nachtzug startet in die Saison: Der ALPEN-SYLT Nachtexpress bietet als einziger Passagiernachtzug Europas eine klimafreundliche Direktverbindung nach Sylt - erstmals auch aus der Schweiz.

Sylt/Salzburg/Basel (ots) - Der ALPEN-SYLT Nachtexpress der Bahntouristikexpress GmbH (BTE) ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Am Freitagabend machte sich der Zug von Salzburg (Österreich) und Basel (Schweiz) aus auf den Weg gen Norden, wo er Sylt am Samstag planmäßig zur Mittagszeit erreichte.

"Mit unserem ALPEN-SYLT Nachtexpress haben wir im Sommer 2020 mitten in der Pandemie mutig den ersten deutschen Passagiernachtzug gestartet und damit hierzulande erfolgreich die Renaissance der Nachtzüge eingeleitet", sagt Markus Hunkel, Geschäftsführer BTE. Bis heute ist der ALPEN-SYLT Nachtexpress der einzige Passagiernachtzug, der eine Direktverbindung von Österreich und der Schweiz an die Nordsee bis nach Sylt (und zurück) bietet. Tausende Nachtzugreisende sind während der Pandemie an Bord klimafreundlich, infektionsgeschützt und staufrei im Privatabteil mehr als 1000 Kilometer quer durchs Land mitgefahren.

In der nun gestarteten dritten Saison bietet der ALPEN-SYLT Nachtexpress erstmals fünf Komfortstufen zur Auswahl. Der Ticketpreis richtet sich nach dem gewünschten Komfort und nicht nach der Entfernung. So können Preisbewusste im Liegewagen schon ab 39EUR eine Einzelliege buchen und bequem ausgestreckt bis zur Endstation oder ihrem Wunschziel entlang der Strecke reisen; den Einzelsitzplatz gibt es schon ab 29EUR für die gesamte Strecke. Wer mit Familie oder Freunden unterwegs ist, kann mit bis zu fünf Personen inklusive im Liegewagen-Privatabteil ab 199EUR zusteigen. Das Schlafwagen-KOMFORT-Abteil für bis drei Reisende gibt es ab 449EUR, das Schlafwagen-DELUXE-Abteil mit privatem Bad, Doppelbett und Sektfrühstück kostet 949EUR (inkl. bis vier Personen). Neu ist das Liegewagen-PLUS-Abteilticket ab 299EUR für bis vier Personen, das noch mehr Platz und feines Bettzeug bietet.

Erstmals können Sylter Events wie der Windsurf Weltcup Sylt (23.9. bis 3.10.2022) oder die neue Vintage-Rennradtour Cycling Paradise (11. September) mit dem ALPEN-SYLT Nachtexpress klimafreundlich erreicht werden. Tickets und Info auf www.nachtexpress.de

Hinweis: Der ALPEN-SYLT Nachtexpress ist ein internationaler Fernzug, daher hat das 9EUR-Nahverkehrs-Monatsticket auf diesem Zug keine Gültigkeit.

