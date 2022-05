Skandal: Mitten in Krise verschleudert Energie Burgenland Millionen

Eisenstadt (OTS) - Die Inflationsrate in der Eurozone ist so hoch, wie noch nie. Grund dafür sind die Preissteigerungen, vor allem im Energiesektor. Die Teuerung spüren die Menschen besonders beim Bezahlen der Strom- oder Gasrechnung. Während die Bundesregierung mit Maßnahmen alles unternimmt, um die Energiekosten leistbarer zu machen, erhöhte der burgenländische Landesstromversorger die Preise massiv. Gleichzeitig gönnt sich die Energie Burgenland mitten in der Krise ein neues Erscheinungsbild in Millionen-Höhe.

Neuer Name, neues Logo, neuer Internetauftritt und alles was dazugehört. Statt „Energie Burgenland“ heißt der Versorger im Mehrheitseigentum des Landes nun „Burgenland Energie“. Dafür wurde leichtfertig ein drei Millionen Euro schweres Marketing-Budget verbrannt. „Während viele Burgenländerinnen und Burgenländer nicht wissen, wie sie die nächste Strom- oder Gasrechnung bezahlen, verschleudert SPÖ-Landeshauptmann Doskozil offensichtlich mehrere Millionen Euro für eine mehr als fragwürdige Umbenennungs-Aktion. Und das mitten in einer Energiekrise“, betont die Generalsekretärin der Volkspartei Laura Sachslehner.



Die Volkspartei Burgenland hat in den vergangenen Monaten mehrmals von SPÖ-Landeshauptmann Doskozil gefordert, die Gewinne der Energie Burgenland in Form von Energiegutscheinen an die Burgenländerinnen und Burgenländer auszuzahlen. „Der Landeshauptmann hat diese Idee ständig verhindert. Nun wissen wir auch warum. Anstatt die Burgenländerinnen und Burgenländer zu entlasten, verwirklicht Doskozil fragwürdige und sündteure Marketing-Phantasien. Damit beweist Doskozil einmal mehr, wie abgehoben er mit seiner roten Allmacht regiert. Der Landeshauptmann hat längst das Gespür für die Sorgen der Burgenländerinnen und Burgenländer verloren“, so ÖVP-Landegeschäftsführer Patrik Fazekas.



