younion-Martin/Maszar: Ärztekammer-Ferenci blamiert sich in den ersten Minuten im Amt

Forderung nach Ausgliederung des Wiener Gesundheitsverbundes zeugt von Ahnungslosigkeit und Arroganz

Wien (OTS) - „Kaum ein paar Minuten im Amt - und schon hat der Mann bewiesen, dass er für seine neue Position absolut ungeeignet ist“, sagte heute, Samstag, der stellvertretende Vorsitzende der Hauptgruppe II („Team Gesundheit“) in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft, Roul Maszar.

„Die Forderung des stellvertretenden Vorsitzenden der Wiener Ärztekammer zeugt von purer Ahnungslosigkeit und Arroganz. Ein starkes öffentliches Gesundheitssystem war ein wesentliches Erfolgskriterium im Kampf gegen die Pandemie. Statt die Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klein zu reden, sollte sich Stefan Ferenci um Reformen in der Kammer kümmern. Und wenn er sich engagieren will, kann er genug bei der Ausbildung tun. Die Offensive für bessere Arbeitsbedingungen gibt es mit der Offensive Gesundheit seit bald vier Jahren. Falls ihm das nicht bekannt sein sollte, kann sich Ferenci bei seinen Vorgängern erkundigen“, stellte Edgar Martin, Vorsitzender der Hauptgruppe II („Team Gesundheit“) in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft, klar.

„Nach der aktuellen Wortmeldung des Wiener Vizepräsidenten sollte es sich die Ärztekammer gut überlegen, ob sie die Kandidatur seines Vorgesetzten Johannes Steinhart zur Wahl des Präsidenten der österreichischen Ärztekammer wirklich unterstützen will. Wenn Steinhart und seinen Vasallen nichts Besseres einfällt als die Ausgliederung des größten öffentlichen Trägers im Gesundheitswesen wäre die gesamt Ärzteschaft gut beraten, sich nicht hinter eine derart inkompetente Führung zu stellen. Diese Leute haben vom Verbund keine Ahnung und am Ende zählt offenbar nur ihr eigener Kontostand“, schloss Martin.

